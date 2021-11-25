KAYMAKAM BEKİR ABACI’ NIN 26 KASIM GELİBOLU’NUN KURTULUŞ YIL DÖNÜMÜ MESAJI

Kaymakam Bekir Abacı 26 Kasım Gelibolu’nun düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Abacı mesajında

“Kurtuluş günleri sevinç günleri olması yanında, yeni bir güç kazanma açısından da son derece önemli günlerdir. Tarihini ve geçmişini iyi bilmeden geleceği inşa etmek mümkün değildir. Kurtuluş günlerimiz; tarihe ışık tutması, yarınlarımıza yön vermesi açısından son derece önemlidir.

Türk milleti, tarih sahnesinde yer aldığı günden bu yana hürriyetinden hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Ecdadımız, bu toprakları canı pahasına savunmuştur. Bu topraklar da ecdadımızın nice kahramanlıklarına ve zaferlere şahit olmuştur.

Tarihe ismini altın harflerle yazdırmış İlçemiz Gelibolu’nun Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 99’uncu Yıl Dönümünü; Türkiye Cumhuriyeti’nin uygar, çağdaş ve aydınlık yüzlü bireyleri olarak gurur ve güven duygularıyla kutlamanın sevincini yaşıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Aziz Vatanımızın kurtuluşu için canları pahasına kahramanca mücadele veren, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla yâd ediyor, tüm halkımızın 26 Kasım Kurtuluş Günü’nü kutluyorum.” ifadelerine yer verdi.Haber: Ali GEZER