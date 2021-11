26 KASIM GELİBOLU’NUN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 99. YILDÖNÜMÜ KUTLANDI

26 Kasım Gelibolumuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlamaları ilçemiz 2.Kolordu Komutanlığı Karargah Binasında Gelibolu Kaymakamlığı, Gelibolu Belediyesinin ve 2. Kolordu Komutanlığının Atatürk Anıtı önüne çelenklerini sunmasıyla başladı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla devam eden programda Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar günün anlam ve önemini belirten konuşmayı gerçekleştirdi.Özacar konuşmasında; “Zaferleri yazanların izinden gidenler, tunç bileklilerin, hürriyet sevdalısı yüreklerin evlatları, Kuvay-i Milliye ruhlu, “Fikri Hür, İrfanı Hür, Vicdanı Hür” değerli Gelibolulular, güzel ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yıldönümünü onurla, gururla, kıvançla kutluyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.

Yıllar önceydi, Gelibolu’yu işgal ettiler. Bunları yaşayan atalarımızdı. 99 yıl önce O’nlar, 1915 ruhundan nasiplenmişler olarak direndiler. Gelibolulular; onuruna, namusuna, haysiyetine sahip çıktılar. Bugün Gelibolu’ya pasaportla girmiyorsak ve yine bugün ülkemiz fiili işgal altında değilse, sınırlarımız “Edirne’den Ardahan’a” diyorsak bu varlık, bu zenginlik hep atalarımızın sayesindedir.

Onlar ki; bu cennet vatanı işgale kalkanlara “Geldikleri Gibi Giderler” dediler. “Hattı Müdafaa Yoktur Sathı Müdafaa Vardır. O Satıh Bütün Vatandır.” dediler. “Söz konusu Vatansa Gerisi Teferruattır.” diye haykırdılar. Bayraklaşan bir millet olarak vatanlaşan bir destan yazdılar.

Sevgili Gelibolulular, işte o büyük kahramanlara, şehit düşüp Gelibolu’yu düşürmeyenlere,

onurumuzu şerefimizi ayaklara düşürmeyenlere şükranlarımızı sunuyoruz. Bozkırın ortasında meclis açanlara, elinde silah yokken istiklal destanı yazanlara, Dumlupınar’da, Kocatepe’de ayağa kalkanlara, “Ya İstiklal Ya Ölüm” deyip İzmir’in dağlarında çiçekler açtıranlara, Önderimiz Atatürk’e ve arkadaşlarına şükranlarımızı sunuyoruz.

Değerli Gelibolulular, bu zaferler sayesindedir ki Mudanya Mütarekesi imzalanabildi. İngiltere, Fransa, İtalya masaya oturtulabildi. Nasıl ki Anadolu’da düşmanı püskürten kuvvet cesur yüreklerdeyse, namlunun ucundaysa, Trakya’dan düşmanı püskürten kuvvette Mudanya’da kalemin ucundaydı. Anadolu savaş meydanlarında, mücadeleyle ve müzakereyle kurtulabildi. Ardında şehitler bırakmış, yokluk imtihanından başarıyla çıkmışlar olarak “Vatanımızı Terkedin” diyebildik. Mudanya Mütarekesinde İsmet İnönü başkanlığında, Gelibolu’yu savaşsız kurtarabildik. Atatürk ve tüm silah arkadaşlarına bu anlamda çok şey borçluyuz.

İşte bu Kuvay-i Milliye ruhu, bu toprakları düşmandan kurtarmıştır. Aynı anlayış Tübitak’ın temeli atmış, bilimi gericilikten kurtarmıştır. Önder olmuş, ülkeyi 2. Dünya savaşından kurtarmıştır. Köy Enstitülerini kurmuş, gençliği cehaletten kurtarmıştır. Mudanya Mütarakesi’nde Gelibolu’yu, Trakya’yı ve boğazları düşmandan kurtarmıştır.

99 yıl evvel bir 26 Kasım tarihinde kurtulduk. O’nlar, Gelibolu’yu kurtarmakla kalmadı. Yeni bir memleket de inşaa etti. 1926’nın 26 Kasımında, Türkiye’nin ilk şeker fabrikasını Alpullu’da açtılar. 1934’ün 26 Kasımında, unvanları kaldıran, kanun önünde bizleri eşit kıldılar.26 Kasım 1935’de, Anadolu’yu demir ağlarla ören oldular. Yokluklar içinde, bağımsızlık için, bu topraklarda mücadele verildi. Bu Milli Mücadele’ye Gelibolu halkı bütün benliğiyle katıldı. Gelibolu, tarihin her döneminde, en güzel ve en anlamlı şekilde yerini aldı.

Geçen 99 yılın ardından atalarımızı şöyle anıyoruz: Gelibolu’nun mazisi; korkulara mahkum edilemeyenlerle doludur. Umutlarıyla, dirilişi ve direnişiyle özgür kalanlarla doludur. Bizim atalarımız, vücutları tutsak alınsa da, zihinleri, yürekleri tutsak edilemeyenlerdir. Ve Gelibolulular, “Ya İstiklal Ya Ölüm” deyişin arkasında saf tutan,

Atatürk’ün yolunu yol tutanlardır.

Onlara olan borçlarımızı ne yapsak da ödeyemeyeceğiz. Ulu Önder Atatürk’e, Mudanya’nın komutanları İsmet İnönü’ye, Fevzi Çakmak’a, Refet Paşa’ya, bölgemizin direniş kuvvetlerine, kurtuluş savaşının o muzaffer ordularına, borcumuzu ne yapsak ödeyemeyeceğiz. Ama daha güzel bir Gelibolu, daha güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti için çalıştıkça, enazından aziz ruhlarının huzur dolduğuna inanacağız. Cesaretleri bizlere ışık tutsun, mücadeleleri yolumuzu aydınlatsın. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.

Bağımsızlığa, demokrasiye ve hukuka sevdalanmış, Cumhuriyete sarsılmaz bir inançla adanmış, Mustafa Kemal Atatürk’e yürekten bağlanmış tüm Gelibolululara şükranlarımı sunuyorum. Gelibolu’muzun Kurtuluşunun 99. Yıldönümü kutlu olsun.”ifadelerine yer verdi.

Belediye Başkanı Özacar’ın konuşmasının ardından Gelibolu Anadolu Lisesi öğrencisi Metehan Engin Gelibolu isimli şiirini okudu. Engin’in okuduğu Gelibolu isimli şiir vatandaşlar tarafından ilgi uyandırdı.

GELİBOLU

Adım, Adım Dolaştım Gezdim Gelibolu’yu

Her Bir Yere İbretle, Bakmaya Gayret Ettim

Derin, Derin Düşündüm Sezdim Gelibolu’yu

Gezip Gördükçe Daha, Daha Da Hayret Ettim

Her Bir Yere İbretle Bakmaya Gayret Ettim…

Osmanlı Avrupa’ya Gelibolu’dan girmiş

Ondan haçlı buraya tarifsiz değer vermiş

Hasta sandığı anda meşum ağını örmüş

O ağları gördükçe ürperdim haşyet ettim

Her bir yere ibretle bakmaya gayret ettim…

Yazıcızade Ahmet, Muhammet bican ile

Başladı ziyaretler bin ah-u figan ile

Dayanamaz zarına âlem-i cihan bile

Ben de gözyaşlarımla koşarak avdet ettim

Her bir yere ibretle bakmaya gayret ettim…

Bir karış toprağına her evden bir can düşmüş

Her fidanın dibine Mehmet’imden kan düşmüş

Değil sade anaya, taşa da figan düşmüş

Buldum cümle şehidi halime medet ettim

Her bir yere ibretle bakmaya gayret ettim…

İki dedemden eser aradım köşe bucak

Huzur buldum huzurda açıldı sanki kucak

Bastığım toprak değil cennetten tüten ocak

Manzara karşısında irkildim feryat ettim

Her bir yere ibretle bakmaya gayret ettim…

Kazanmışız cephede kaybetmişiz masada

Boğazlar bizim değil şehitlerim tasada

Okus pokus yapmışlar Lozan’daki yasada

Tarihe bir not düştüm hedefe kayıt ettim

Her bir yere ibretle bakmaya gayret ettim…

Okunan Gelibolu şiirinin ardından program 26 Kasım İlkokulu öğrencisinin şiiriyle son buldu.

Törene Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Belediye Başkanı Mustafa Özacar, 2.Kolordu Komutanı Tumgeneral Rasim Yaldız, siyasi parti temsilcileri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, İlçe Spor Müdürü Emre Özdemir, Okul Müdürleri, Öğretmenler , öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN