GELİBOLU AKADEMİ KÜLTÜR KOLEJİ VE GELİBOLU KARİYER KURS ÖĞRETMENLERİ YEMEKTE BİRARAYA GELDİ

Gelibolu Akademi Kültür Koleji ve Gelibolu Kariyer Kurs öğretmenleri ilçemiz Kumsal Restaurant’ta 24 Kasım Öğretmenler Gününe özel düzenlenen yemekte bir araya geldiler.

Gelibolu Akademi Kültür Koleji Kurucusu Süleyman Beyazbaş düzenlenen yemekte öğretmenlerin gününü kutlayıp, açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Konuşmanın ardından davetliler meslektaşlarıyla birlikte eğlenceli ve keyifli vakit geçirdiler.

Düzenlenen yemeğe Gelibolu Akademi Kültür Koleji ve Kariyer Kurs öğretmenleri, idarecileri ve öğretmen yakınları katılım sağladı.Haber: Seda LİMAN ZENGİN