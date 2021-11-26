BAŞKAN ÖZACAR 2.KOLORDU KOMUTANLIĞINA ŞÜKRAN ZİYARETİNDE BULUNDU

26 Kasım tören programı kapsamında Belediye Başkanı Mustafa Özacar 2.Kolordu Komutanlığı’na şükran ziyaretinde bulundu.

Özacar, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bağımsızlık uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızı andığımız Gelibolu’muzun Kurtuluş Günü’nde İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleriyle 2.KolorduKomutanlığı’na şükran ziyaretinde bulunduk.”ifadelerine yer verdi.