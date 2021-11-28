TURAN’DAN EVREŞE’YE BÜYÜK MÜJDE

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Geyikli’de yapılan Doğal Gaz İlk Kazı Töreninde Evreşe’ye doğal gaz gelmesi için çalışmaların başladığının müjdesini verdi. Çanakkale’nin tüm ilçe ve beldelerine doğal gazı ulaştırmakta kararlı olduklarını vurgulayan Turan; “Çanakkale ve hemşehrilerimiz, bizim için çok kıymetli. Gece gündüz demeden memleketimize ve hemşehrilerimize hizmet etme gayretindeyiz. Bugün burada Geyikli’mize doğal gaz gelmesi için ilk kazmayı vurduk. Geyikli, doğal gazın gelmesi ile birlikte sadece yaz aylarında değil aynı zamanda kış aylarında da daha fazla gelinecek bir merkez olacak. Doğal gaz demek, çevre demek; doğal gaz demek, konfor demek. Bu hizmeti hemşehrilerimize sunmak ise bizlerin görevi. Şimdi de Evreşe’mize doğal gaz gelmesi için çalışmalarımıza başladık. Evreşe’miz; tarihiyle, doğal güzellikleri ve verimli topraklarıyla önemli bir merkez. AKSA şirketine iletilmesi gereken Belediye Meclisi kararı, Meclisin toplanmasıyla Evreşe Belediyemizce bir günde alındı. Bakınız bu kadar kısa sürede bu kararı çıkarmak demek, ‘bu işi biz de istiyoruz’ demektir. Herkes kendi üzerine düşeni yaparsa aşılmayacak sorun, getirilmeyecek hizmet ve yatırım olmadığı kanaatindeyiz. Doğal gazın gelmesi konusunda özveriyle çalışan Belediye Başkanımız Ali Kamil Soyuak’a, Belediye Meclis Üyelerimize, AKSA yönetimimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bizler de Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte süreci yakından takip ederek üzerimize düşen desteği vereceğiz. Şimdiden doğal gazın Evreşeli hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyoruz.” şeklinde konuştu. Haber Merkezi