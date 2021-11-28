İlçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99’cu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gelibolu Musiki Derneği tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Salonunda 26 Kasım Cuma akşamı konser verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün salonunda şef Orhan Selçuk yönetiminde gerçekleşen kurtuluş konserinde amatörlerden oluşan koristler söyledikleri birbirinden güzel şarkılarla davetlilere müzik ziyafeti verdiler.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen konser programına; Kaymakam Bekir Abacı, siyasi parti ilçe başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN
GELİBOLU MUSİKİ DERNEĞİ TARAFINDAN KONSER DÜZENLENDİ
İlçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99’cu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gelibolu Musiki Derneği tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Salonunda 26 Kasım Cuma akşamı konser verildi.