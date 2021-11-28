PEKTE KOLAY OLMAMALIDIR..!- Yeri Geldikçe – Recep YÜZÜAK

Atatürk’ün itleri (!) diyerek Geliboluların öfkesini sıçratan adamın ne olduğu ile ilgili hemen hergün birçok okuyucumun sorularına muhatab oluyorum.

Bu konuda güncelliği ve toplumun tepkileri nedeniyle o günler de yaptığımz haberlerden sonra, bu işi takip etmediğimiz eleştirilerine muhatab olmamıza rağmen, herhangi bir yazı yazmadık.

Bu tür olaylarda toplumun öfkelerini bastırmak açısından da , C.Savcılığının bir açıklaması, Kaymakam veya Müftünün bir açıklamasının olmamasından dolayı, yazılacak yazılar dedikoduya dayalı olurdu.

Toplumda biz hala sorgulanırken konunun birinci derece muhattabları susuyorsa biz neyi yazabiliriz ki.?

Son günlerde ortalıkta bir başka konuşulan konu var ki bu konunun alevlenmesine neden oluyor.

Hocanın yakın dostlarına anlattığına göre, Müftü Efendi Hoca Efendiye ne demiş biliyor musunuz..?

“Korkma hocam, ben seni bu heriflere yedirmem..!”

Eğer bu doğruysa işte o zaman bu soruşturma hiç kuşku yok daha detaylı olarak sorgulanmalıdır..

Yok, piyasada çalkalanan bu haber yalansa da diyecek bir şey yok demektir.

Ama bütün bunları aydınlatacak olan da elbette memurun kanununa göre kurumu yada bağlı olduğu kaymakamlık tarafından “ Lüzumu muhakeme”

kararı verilmeli ki o zaman adli makamlar bu işi daha ciddi ve daha derinlemesine inceleyebilsinler.

Benim bu konuda doğru bir şeyler yazabilmem için ise ancak adli kurumların açıklamaları sonucu olur.Sanırım hala inceleme safasında olduğundan mıdır hiç bir açıklama yok..

Bizim Müftünün bu sözleri söylemiş olup, olmadığını bilmemiz ancak, Diyanet Müfettişlerinin soruşturması sonlandığında öğrenebileceğimiz bir ihtimaldir..

Ama ne var ki, Hoca Efendinin arkadaşları bunu yemin billa anlatıyorlar da , biz de ondan yazıverdik işte.!

Mustafa Kemal için 10 Kasım’da büyüklerimizin söylediklerini düşünürsek, bu olaydaki kasaba burjuvasının sessiz kalacağını düşünmüyorum, düşünmek istemiyorum.

Yani, devletin en üst kademesindeki büyüklerimiz Atatürk’ü 10 Kasım’da mükemmel anlatırken buradaki bir küçük birimin hocayı kollaması eğer doğruysa da pek te kolay olmamalıdır diyorum.Kalın sağlıcakla..