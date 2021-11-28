Gelibolu Kent Konseyi kahvaltı düzenledi.
Gelibolu Kent Konseyi’ne bir önceki dönem verdiği hizmetleri için eski başkan Nihat Demirsu’ya teşekkür plaketini Gelibolu Belediyesi Başkanvekili Mustafa Çoban, Belediye Başkanı Mustafa Özacar adına takdim etti.Kahvaltıya Kent Konseyi eski başkanı Nihat Demirsu, köy muhtarları, Kent Konseyi Başkanı Bünyamin Turan, Gelibolu Belediyesi Başkan vekili Mustafa Çoban, dernek başkanları katıldı.Haber: Caner AKŞİT
Gelibolu Kent Konseyi Kahvaltı Düzenledi
Gelibolu Kent Konseyi kahvaltı düzenledi.