GÜNCEL HABERLER 

Gelibolu Kent Konseyi Kahvaltı Düzenledi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Kent Konseyi kahvaltı düzenledi.
Gelibolu Kent Konseyi’ne bir önceki dönem verdiği hizmetleri için eski başkan Nihat Demirsu’ya teşekkür plaketini Gelibolu Belediyesi Başkanvekili Mustafa Çoban, Belediye Başkanı Mustafa Özacar adına takdim etti.Kahvaltıya Kent Konseyi eski başkanı Nihat Demirsu, köy muhtarları, Kent Konseyi Başkanı Bünyamin Turan, Gelibolu Belediyesi Başkan vekili Mustafa Çoban, dernek başkanları katıldı.Haber: Caner AKŞİT

Bunları da sevebilirsiniz

2020 Zafer Kupasında Mete Gazoz Altın Madalyanın Sahibi Oldu

buyukzafer 0

PAZAR GÜNÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!!

buyukzafer 0

TÜİK ADRESE DAYALI NÜFUSKAYIT SİSTEMİ 2020 SONUÇLARINI AÇIKLADI

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.