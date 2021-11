BAŞKAN KAMİL SOYUAK’LA 12 YILIN HİKAYESİ-Yeri Geldikçe-Recep YÜZÜAK

İlçemizin Evreşe Beldesinde, 12. yılını tamamlayan ve kendisi bir Gelibolu çocuğu olan, Dr. Kamil Soyuak’la geniş bir röportaj yapalım dedik.

Kendisinden iki yıl önce de 2.kez seçildiğinde bir röportaj yapalım mı dediğimde iki yıl sonra demişti.Geçtiğimiz haftada ki doğal gaz süprizinden sonra aradığımda;

– İki yıl sonra demiştiniz.İki yıl oldu hazır mısınız dediğimde;

“Ben her zaman hazırım, ama senin istediğin genişlikte olmayabilir.Bunun için de kesin tarih verebilirim.31 Mayıs 2022 ‘de buluşmak üzere randevunuz verilmiştir.O gün gelin istediğinizi sorun.”dedi.

-Peki, şimdi ben yoldayım döneyim mi.?

– Yoo! Hayır, bu kısa bir röportaj olabilir güncel konuları konuşuruz.

31 Mayıs 2022 size ilk günlerde de söylediğim gibi 15 yılın muhasebesi olacak. 15 yılda neler yaptığımızın canlanan görünür yüzünü, gördüklerinizi, yaşadıklarınızı yazacaksınız.”

– Tamam teşekkürler ederim dedim ve yola devam ederek Cuma günü saat 10:30’da Evreşe’ye geldim.

Dr.Kamil Soyuak, 1950 – 1960 lı yılların Gelibolu’da en şık giyinen, en beyefendi insanlarından telgrafçı Kamil Efendi’nin torunudur.

Kamil Efendinin Liman Başkanlığı karşısında (Yalı Cami yanında) bulunan tek katlı evinden her sabah kravatlı, ütülü pantalonlu bir yakışıklı adam çıkar ve saat 08:00’de eski postahanedeki odasına geçerek görevine başlardı.

Mazbut bir yaşamı olan Kamil Efendi, öğlen evine, akşam da Karaman Kahvesine gelerek burada; Marif Müdürü Ali Rıza Ünal, Okul Müdürü Eyüp Gencer öğretmenler Şeref Bey, Servet Gürel Bey, Osman Bey, PTT Müdürü Nazif Bey, Mal Müdürü Fevzi Bey, Kayserili Remzi Bey, polis emeklisi Remzi Efendi,Telgrafçı Lütfü Bey hemen her gün değişik değişik gruplaşarak; Karaman Kahvesinde altı kol iskambil, prefe, bom ve tavla, domina, oyanayarak eğlenirler , sohbet ederlerdi.

Telgrafçı Kamil Efendinin oğlu Azmi benden bir iki yaş küçük ama Taş İskelesi’nden arkadaşımdı.(Taş İskelesi: Liman Başkanlığı önünde bulunan 1915’te görev yapan bir iskele olup, taştan yapıldığı için oranın adı Taş İskelesi idi.)

Bizim Mahallenin çocuklarının da 6 ay yaz denize girdiği, teneke kayıklar yüzdürdüğü, kumunda güneşlediği mekanımızdı. O zaman ne Yelkenci’nin ne de Yakşi’nin fabrikaları yoktu.Aradan yıllar geçti mahallenin kalabalık çocukları kimisi yatılı Askeri Okullara kimisi Öğretmen Okullarına, gitmeyenler de Sanat Enstitüsüne gittiler.O zaman Lise yoktu.Lisede okumak için Çanakkale’de okumak ya da Balıkesir Yatılı Lise’yi kazanmak gerekiyordu. Mahallenin çocuklarının çoğunluğu devlet yatılı okullarını tercih ederlerdi.Hoca Hamza’nın zengin çocukları da İstanbul’a Kabataş’a giderlerdi.

Kamil Efendi’nin oğlu Azmi asker dönüşü o da babası gibi Gelibolu’da PTT’de göreve başladı.Bir süre sonra da Denizli’den bir hanımla evlenerek İzmir’e tayinini istedi fakat her yıl yazın Gelibolu’ya gelir, babaevinde arkadaşlarıyla vakit geçirirdi.

Bu arada Azmi’nin de bir oğlu dünyaya geldi ve adını kayınpederi Ali ile babası Kamil’in adlarını birleştirerek bebeğe Ali Kamil adını verdiler.

Yıllar hızla ilerledi.Bebek Ali Kamil ilkokul, orta,lise derken başarılı bir öğrenci olarak Tıp Fakültesi’ni kazanınca 6 yıl sonra dereceli olarak mezun oldu ve ilk tayinini de Gelibolu’ya yapılması için istekte bulunarak 1999 yılında Gelibolu – Evreşe Sağlık Ocağı’na atandı.

Burada 10 yıl doktor olarak çalıştıktan sonra çevresindeki halkla ilişkilerin çok büyük gelişmesinden sonra 2009 seçimlerine giderken Evreşelilerden gelen isteği kıramayarak Belediye Başkanlığı’na aday oldu. Herkesi yanıltarak ta güzel bir destekle Belediye Başkanı seçildi.

Kamil Soyuak’ın 2009’da başlayan siyasi hayatının 12.yılını doldurduğumuz bu aylarda 12 yıllık bir muhasebesini yapalım dedik.Yarından itibaren iki gün sürecek olan röportajımızda tamamen Soyuak’ın siyasetteki başarılı yıllarını değil onu bu günlere getiren acemilik yıllarını da sorguladık.

Tamamen içten sorularımıza aynı biçimde içtenlikli cevaplar alarak bu röportajı Çarşamba ve Perşembe günleri sizlere sunuyoruz.Kalın sağlıcakla.