HAVRA’DA HANUKA BAYRAMI YAPILDI

Musevi vatandaşların Hanuka Bayramı dolayısıyla Türkiye’deki sinagoglarda eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği mum yakma etkinliği ilçemiz Yazıcızade Mahallesinde bulunan Havra’da yapıldı.Gelibolu Belediyesini davetli olarak Belediye Başkan Vekili Mustafa Çoban temsil etti.

“Yakılan mumların, ülkemizi kardeşlik ışığı ile aydınlatması dileğiyle…”mesajı verildi.Haber: Hilal GEZER