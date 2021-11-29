Ahlaksız Kim Oluyor.?

Dünkü yazımızı paldır küldür okuyan adam (!) suçlular telaşıyla

telefona sarılarak küçük kasaba bürokratı külhanbeyliği içinde , haddini aşarak telefonda bizi sorgulamaya kalktı.Hadsiz hakaretler yağdırdı.

Sen kim oluyorsunki.?

Savcımısın, hakimmisin ya da kasabanın Tepedelenli Mehmedi misin.?

Önce, suçluların telaşı içinde olmayacak tavır ve söylemlerle, sorma adabı içinde sorularını sormayı öğreneceksin. Sonra da senin temsil ettiğin makamın nezaketi, sevgi ve hoşgörüsü içinde davranmayı bileceksin ki, doğru cevapları bulasın.

Okuduklarında hiç bir suçlama, karalama ve hakaret içeriği olmadığı halde, bu kadar taşkınlıkla bize sarf ettiğin o kelimeyi kat ve katlarıyla size iade ediyor ve bundan sonra taşıdığın makamın kutsallığına yakışır bir adam olmanı öneriyorum..

Senin gibilerini o kadar çok gördük ki.!

Onun için bu tür davrananların adamlıklarını da sorgulamak bizim için lüzumsuz.

Varsa bir sıkıntınız bu memlekette adalet var, hakimler var savcılar var git oraya..! O söylediğin sözü 58 yıldır bu şehirde gazetecilik yapan biri olarak bir kez daha iade ediyorum ve telaşınızı suçluların telaşı içinde bulunmakla eş değerde görüyorum. Yoksa böyle bir sözünüz bu panik niye?