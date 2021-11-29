LODOS EĞİTİMİ DE VURDU.!

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre ilçemizde Pazartesi günü başlayan şiddetli lodos fırtınası ve sağanak yağıştan dolayı okullar 30 Kasım Salı günü 1 gün süreyle tatil edildi.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün basın açıklaması şu şekilde;

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 483-1_ÇNK numaralı uyarısı ile kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece ve yarın (30.11.2021 Salı)da Çanakkale İl Genelinde yüksek kesimler başta olmak üzere batı ve güneybatı yönlerden 60-90 km/sa, yüksek kesimlerde yer yer 100km/sa üzeri hızda tam fırtına şeklinde devam etmesinin beklendiği bildirilmiştir.

1- İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel tüm eğitim ve öğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım 2021 Salı günü 1(bir) gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir.

2-Aynı gün Kamu kurumlarında çalışan hamile personeller ile engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personeller idari izinli sayılacaktır.

3- Kuvvetli rüzgar, fırtına ve tam fırtınanın oluşturabilecegi çatı uçması,ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arzetmektedir.

4- İl Afet Müdahale Planında görevli bulunan çalışma gruplarının personel,taşıt ve ekipman olarak müdahale için hazırlıklı bulunmaları gerekmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.” ifadelerine yer verildi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN