LODOS FIRTINASI HASAR BIRAKTI

İlçemizde Pazartesi günü öğle saatlerinde başlayan etkili sağanak yağış ve fırtına bazı iş yerlerinde, bankanın tabelasını ve evlerin çatısında hasar bıraktı.

Ağaçları yerinden söken fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı.Fırtınanın hemen ardından yaşanan sağanak yağış pek çok yerde su birikintilerine

sebebiyet verdi.

Deniz ulaşımında aksamalara yol açan lodos fırtınası, ilçemizdede apartman çatısının bir bölümü ile iş yeri tabelalarını uçurdu, ağaçları devirdi.

Lodos fırtınası Çanakkale’de de gün boyu etkili oldu.

Gökçeada ve Bozcaada’ya feribot seferleri yapılamazken, akşam saatlerinde ilçemizde şiddetini arttıran lodos yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

İlçemizde zemin katı iş yeri olan apartmanın çatısının bir bölümü uçarak yola düştü. Şans eseri yaralanan olmadı. Çok sayıda ağaç devrildi ve kırıldı. Bazı iş yerlerinin tabelaları uçtu.

İlçemiz Tuğsavul Caddesi üzerinde çevresinde işyerlerinin bulunduğu 4 katlı apartmanın çatısından kopan malzemeler, metrelerce yolun karşı kısmında bulunan bir alışveriş mağazasının önüne sürüklendi.Olayda şans eseri yaralanan olmadı.Cadde üzerinde çok sayıda ağaç devrildi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN