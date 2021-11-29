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ETWİNNİNG BİLGİLENDİRME EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenlere e-twinning bilgilendirme eğitimlerini vermeye devam ediyor.Bugüne kadar birçok okula ve öğretmenlere eğitimler verildi.
“eTwinning Bilgilendirme Eğitimi” bu kez Ecebey MTAL ve Mehmet Akif Ersoy MTAL’de gerçekleştirildi.
Eğitim sonunda Okul Müdürleri Ali Yapıcı’ya, Musa Kartal’a ve katılan tüm öğretmenlere teşekkür edildi. Haber: Hilal GEZER

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