BAŞKAN KAMİL SOYUAK’LA 12 YILIN HİKAYESİ – Recep Yüzüak ile Röportajı

– Merhaba Sayın Başkan:

– Hoşgeldiniz.

– Başkanım nihayet bir röportaj vereceğiniz için teşekkür ediyorum.Sizi biraz telaşlı gördüm isterseniz hemen sorulara geçebilirim.?

– Tabi ben hazırım.Telaşımda yok.

– Belediye Başkanlığına doktor olarak başladınız.Daha önce bir siyasi geçmişiniz var mıydı.?

– Evet doğru söylediniz ben Belediye Başkanlığına doktor olarak başladım.

Belediyecilik olarak hiçbir bilgim yoktu.

– Peki ilk başlangıçta zorluklarınız oldu mu.?

– Olmaz mı.? Meclis Üyeliği, siyasi parti yöneticiliği hiçbir siyasi tecrübem yoktu.Kuşkusuz çok zor günlerim oldu.Belediye borçlu, hiçbir kaynak yok.Nasıl kaynak yaratılır bilmiyorsunuz.Doğru söylemek gerekirse ilk anda baya bocaladık.Ama ben hep şuna inandım belediyecilik halka hizmet olduğuna göre biz halkla beraber olursak bu işi başarırız dedim.Belediyecilik bana kaynak yaratmayı öğretti.Belediyecilikte eğer kaynak yaratımıyorsanız, her şey sıfırdır.Birinci dönem öğrencilik, çıraklık dönemi oldu diyebiliriz.

– Peki ikinci dönemde neler yaptınız.?

– İkinci dönemde yarısı kalfalık, yarısı da ustalık olarak geçti. Bu dönemde kaynakları çoğaltmayı öğrendik.Kaynaklar çoğalınca hizmet üretmeye başlamamız da kolaylaştı.Bu dönemde önemli hizmetlerin de başlamasıyla iyi de işler yaptık.

Tabi en iyi dönemimiz üçüncü dönem bu hem siyaseti hem de kaynakları iyi kullanmamızı yarartmakla kalmadı , farklı bir dönem yaşadık.Allah’ımın bana böyle önemli bir görevi nasib etmesi , benim için de bir lütuftu.Bunu çok iyi değerlendirmem gerektiğini, halkıma farklı hizmetler sunmam gerektiğini , sorumluluğumun arttığını da beraberinde getirdi.

– Sizin bazen bir takım çekişmeli dönemleriniz oldu.Üçüncü dönemde bunları aşabildiniz mi.?

– Benim kimseyle kavgam olamaz, yok ta. Kavgam kendimle. Ben hayallerimin gerçekleşmesi için çalışıyorum.Arkadaşlarımızla beraber toplandık ve bir gün belirledik.Bugüne kadar projelerimizden kimseye bahsetmiyoruz.Bu tespit ettiğimiz gün 31 Mayıs’tır.Tüm projelerimizin, yaptıklarımızın hepsini 31 Mayıs’ta tüm Gelibolulularla paylaşacağız.

Evreşe için 31 Mayıs bir milat günü olacak.Bu halka, bu topraklara her şey layıktır.Belediyecilik adına ne gördülerse hepsini unutturacağız.Bugüne kadar gördüklerinizi unuttun diyoruz.Biz 31 Mayıs’ta Evreşe’de her evin içinde olacağız.Ekonomisinde, sosyal yaşamında birlikte olacağız ve gerçekten Evreşe bölgemiz de farklı bir değişim yaşayacak bunu nasıl yapacağımızı anlatmıyoruz , konuşmuyoruz 31 Mayıs’tan sonra bütün Gelibolu’yu buraya davet edeceğiz ve insanların hayallerini nasıl gerçekleştirdiğimizi görmelerini sağlayacağız.Siz bizden çok şey istiyorsunuz ama size de rica ediyorum. 31 Mayıs’a kadar bizden neler yaptığımızı sorgulamayınız zaten 31 Mayıs’ta Evreşe’de olacak büyük şölenle hayallerimizin sınırlarını göreceksiniz.

– Belediye Başkanlığını bir cümle ile tarif edecek olursanız nasıl anlatırsınız..?

– Belediyecilik insanların hayallerini gerçekleştirmektir diyorum ve hayallerimin sınırlarını ben de merak ediyorum.Bizim birçok hayallerimiz vardı.Bu hayallerimizi çok büyük ölçüde halkımıza sunacağız.

-Peki hiç bir örnek veremezmisiniz?

– Hayır ben şimdi size yapacağım açıklamalarla bazı ipuçları vereceğim.Bu ipuçları sonucunda bazı önemli bilgileri de siz zaten göreceksiniz ama ben istiyorum ki 31 Mayıs ‘ta hiç konuşmadan sadece gözlerinizle görerek, yaşayarak nereden nereye geldiğimizin raporunu siz yazın istiyorum ve bende o gün hayallerimin ne kadar gerçek olduğunu ölçmek istiyorum.

Sürecek…