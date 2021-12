Şoförler Odası Başkanı İşsever’den Dünya Şoförler Günü Mesajı

Gelibolu Şoförler Odası Başkanı Ömür İşsever 30 Kasım Şoförler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.İşsever mesajında; “Gece gündüz demeden, her türlü zor sartlar altinda meslegini ifa etmeye calisan, hayat ve yol sartlari her ne olursa olsun, Can tasiyan, yük tasiyan, büyük emek sarf edip ailelerinin gecimini saglayan ve ülke ekonomisine hizmet eden tüm soför camiamizin 30 Kasim Dünya Soförler gününü kutlarim.”ifadelerine yer verdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN