BİZE AHLAK DERSİ VERENE BAKIN.!

Bize telefonda ahlak dersi vermeye kalkan Müftü Efendiye bir kaç soru da biz soralım.

1- Göreve geldiğinizden bugüne kadar Gelibolu’da kaç caminin sabah namazında ibadete açılmadığını biliyor musunuz?

Minarelerinden otomatiğe bağlı olarak sabahları okunan o muhteşem ezanı huşu içinde dinleyen cemaatin koşturarak camiye geldiklerinde kapalı kapılardan geri döndüklerini biliyor musunuz?

2- Siz camilerini açmayan imamları da kolluyor musunuz.?

Bizim bildiğimiz eski müftülerimiz bir vakti bile ihmal eden imamları sorgulatırken, siz koruyormusunuz da her sabah 3-4 caminin kapısı açılmıyor.Mesela dün 3 cami sabah açılmadı, gelen cemaat geri döndü.Birin de de ezan okunması bittikten sonra kapıda bekleyenlere pür telaş koşturarak gelen bir vatandaş koşturarak kapıyı açtı, içeri girdiler.

3- Her gün sanayi sitesinin önünde sabah namazı kılmak için park eden tır şoförlerinin Sanayi Camisinden geri döndüklerini duydunuz mu?

4- Hangi camilerde denetleme yaptınız ? Cami defterlerine hangi izlenimlerinizi yazdınız.? Anahtarlarını evde unutan imamlarınız var mı?

5- Mehmet Hocamızın kızı ve damadı Amerika’da kimin yanında kalıyorlar? Neden Türkiye’ye giremiyorlar ? Mehmet Hocamız 3 yılda kaç kez Amerika’ya hangi şehre gitti, geldi? Kızının ve damadının FETÖ’nün yanında olduğu iddiaları doğru mu?

İddialar sürecek..Haber: Recep YÜZÜAK