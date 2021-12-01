“EZİNE GIDA OSB ŞİMDİDEN GURURUMUZ OLDU”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gazi Meclis’te Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel’i misafir etti.

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Turan; “Belediye başkanlarımızla, şehrimizin tüm dinamikleriyle, her fırsatta görüşmeye, istişarelerde bulunmaya devam ediyoruz. Ezine Belediye Başkanımız Güray Yüksel’in ziyaretinde planlanan yatırımlar ve hizmetler noktasında istişarelerimiz oldu. Güzide ilçemiz Ezine’de altyapı çalışmaları devam eden, ancak tüm bölgeyi ilgilendiren Ezine Gıda İhtisas OSB’mizde yer kalmadığının mutluluğunu paylaştık. Ezine Gıda İhtisas OSB, 1360 dönüm arazi üzerinde, 91 gıda ve tarım fabrikasının yükseleceği özel bir Türkiye projesi. Bu mega proje bittiğinde Çanakkale’mizde istihdam artacak, memleketimizin ekonomisi daha da güçlenecek. Şimdiden şehrimize, ülkemize, üreticilerimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Çanakkale Valimiz İlhami Aktaş’a, Ezine Gıda İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı, Ezine Kaymakamımız Yunus Kızılgüneş’e, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ezine Belediye Başkanımız Güray Yüksel’e, Yönetim Kurulu Üyeleri Çanakkale TSO Başkanımız Tamer Selçuk Semizoğlu’na, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcımız Celil Sezgin’e, Ezine Gıda İhtisas OSB Müdürümü Alper Altınok’a, emeği geçen herkese ve ilgi gösteren tüm üreticilerimize teşekkür ediyoruz. Her zaman dediğimiz gibi Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte memleketimize yatırımların ve hizmetlerin gelmesi için tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.