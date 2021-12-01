BAŞKAN KAMİL SOYUAK’LA 12 YILIN HİKAYESİ-Dünden Devam (2)

-Sayın Başkan bu son günde, “Doğal Gaz geliyor.!” müjdesi verdiniz.Doğrusu şaşkınım, bu nereden çıktı, nasıl oldu da Gelibolu beklerken, Evreşe’ye müjde verildi:

– Benim bahsettiğim hayallerimden biri de doğalgazı getirmekti.Sayın Yüzüak; hem de en önde gelen bir hayalimdi.

– Peki nasıl oldu bu iş.?

– Bu işin iki ayağı var.Biri BOTAŞ diğeri gazı dağıtacak olan AKSA. Ben bu işi 7 yıldır kovalıyorum.Neden yanıbaşımızdan geçen ana hattan alamıyoruz diye de zaman zaman kızıyordum.Hep nasıl alırızı kovaladım, araştırdım.

Gördük ki bu yanı başımızda dediğimiz hatta dahil olamıyoruz.Bunun için 1 milyon dolar lazım.Bizim bu parayı da bulmamız olanaksızdı.Ama son 6 yıldır da her seferinde Ankara’ya gidişimizde sayın Grup Başkan vekilimiz ve Milletvekilimiz Bülent Turan Bey’ e bu konuyu açtığımızdan, istekliliğimizi devamlı tutmamızdan kaynaklı sayın Bülent Turan Bey; “Ben size yardımcı olayım da siz bu işi halledin dedi ve bizi EPDK ‘ya yolladı.Biz bunu EPDK’da nasıl bitiririz dedik ve ısrarla istedik.

Şirketle görüşmelerimiz sürerken tam umudumuzun kalmadığı anda, şirket yetkilileri, “ Sizi BOTAŞ’ın hattına girmeden Evreşe’ye bir depo yaparak bu işi halledebiliriz.”dediler.Görüşmeler sonunda da bu işi sorunsuz halledebileceğimizi anlayınca da AKSA’nın yönetiminde BOTAŞ’ı devre dışı bırakarak Sayın Grup Başkanımızın da hem şebekeyi hem de depoyu bize yük olmayarak yapabilecekleri söylemesi üzerine onların sorumluluğunda da olunca kabul ettik.Üstelik yapılacak inşaattan da taşımalardan da doğacak farkları da bizim ödemeyeceğimiz söylenince hemen kabul ettik.

En önemlisi de Çanakkale’de , Biga’da fiyat ne ise bizde de metreküp fiyatının 210 kuruş + KDV dahil kabul edileceği söylenince Çanakkale ve ilçelerindeki aynı fiyattan verileceğini öğrenince hemen kabul ettik.

– Bir kanaat var.Hükümete ait Belediyelere bu tür kolaylıklar sağlanırken doğalgaz başta bir çok başka hizmetler de getirilirken, CHP ‘li Belediyelere zorluklar çıkarıldığı bir çok Belediye Hizmetlerinin engellendiği iddialarına ne diyorsunuz.?

– Hayır, buna asla inanmıyorum. Bunun o kadar çok örneği var ki.Sayın Grupbaşkanvekilimiz Bülent Turan Bey’den randevu isteyen tüm siyasi partili Belediye Başkanlarıyla kendisi konuşmakta ve asla kimseyi kapısından geri çevirmemektedir.Çanakkale’ye yapılacaklar hizmet noktasında bugüne kadar başka partililere ait Belediye Başkanlarımızı herhangi birini geri çevirdiğini duymadım.Zaten asla geri çevirmiyor.

Hangi CHP’li Belediye Başkanı kendisini ziyaret ettiğinde, ilçesinin, beldesinin sorunlarını dile getirdiğinde, ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda geri dönmüştür ki.? Sürecek devamı yarın…