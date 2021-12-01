ESKİ SAĞLIK OCAĞININ DUVARLARI LODOS FIRTINASINA YENİK DÜŞTÜ

Pazartesi ve Salı günü yaşanan yoğun lodos fırtınası bir çok yeri etkisi altına almıştı.İlçemizde de evlerin çatıları, bazı dükkanların tabelaları ve ağaçların yerinden sökülmesi lodos fırtına etkileri arasındaydı.Bunlardan biri de eski Mehmetçik Aile Sağlık Merkezi binasının bahçe duvarları (aynı zamanda Görme Engelliler Okulunun bahçe duvarı) lodos fırtınası nedeniyle yıkılarak, zarar gördü.

Mehmetçik Aile Merkezi’nin bir süre önce sağlık çalışanlarının yeni açılan İlçe Sağlık Merkezi’ne taşınmalarıyla boş ve bakımsız kalmıştı.Yaşanan etkili lodos fırtınası karşısında yıpranan bahçe duvarları yıkılarak, parçaları bahçe alanında görüntü kirliliği oluşturdu.Vatandaşlar yetkililerden bu alanın bir an önce toparlanmasını talep ediyorlar.Haber: Seda LİMAN ZENGİN