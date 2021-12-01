CHP İLÇE BAŞKANI PARLAK’TAN ENGELLİLER GÜNÜ MESAJI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı İsmail Parlak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.“Engellilerin yaşadıkları sorunlar; yalnızca engelli bireyleri ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren önemli bir konudur. Engellilik, sosyal hayatı engelleyen bir kusur değil, desteklenmesi gereken bir durum olarak kabul edilmelidir. Bu nedenle her fırsatta onları kucaklayarak eşit ve değerli vatandaşlar olduklarını göstermeliyiz” diyen CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını daha da kolaylaştırarak geleceğe güvenle bakabilmeleri ve üreten bireyler olarak kendi kendilerine yeter duruma gelmeleri için kamu ve özel kuruluşlar, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ile tüm vatandaşlarımızın işbirliği içinde hareket etmeleri gerekmektedir.

Engelli vatandaşlarımızın desteklenmeleri halinde neleri başarabileceklerini görüyor, birçok olayına şahit oluyor onların yaşama sevinciyle hayata sarılmalarından büyük mutluluk duyuyoruz. Özellikle son yıllarda spordan sanata, eğitimden çalışma hayatına kadar hemen her alanda önemli başarılara imza atan engelli kardeşlerimizin bu azim ve özgüvenleri her türlü takdiri hak etmektedir. Bu durum göstermektedir ki engellilik herhangi bir zorluk ve mücadele gerektiren bir durum söz konusu olduğunda pes etmek değil, onu aşmak için mücadele etmemektir. Unutmayalım ki, her sağlıklı insan bir engelli adayıdır. Tüm engellilerin ve onların fedakâr ailelerinin Engelliler Günü’nü kutluyorum” mesajını iletti.Haber: Caner AKŞİT