CHP İLÇE KADIN KOLLARI ESNAF ZİYARETLERİ YAPTI

CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Yeter Deligöz ve Yönetim Kurulu Üyeleri dün ilçemiz Sarmaşıklı Mevkiinde bulunan esnafları ziyaret etti.CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Yeter Deligöz ve Yönetim Kurulu Üyeleri ilçemiz Sarmaşıklı Mevkiindeki esnafları ziyaret ederek, işlerinde kolaylıklar dilediler.

CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Yeter Deligöz ;” Bu gün sarmaşıklı bölgesindeTuna iş merkezinde bulunan Masal mantı ve çiğbörek solunu işletmecisi Yeliz hanımı, Kuaför salonu SE işletme sahibi Duygu Işık’ı bay -bayan terzisi İkbal Durav’ı stüdyo 17 sahibi Tuna Akardere’yi,salon Berber Shop Ferdi Alkan’ı,Sarmaşıklı Kasabı İsmail Kiracı’yı Sarmaşıklı Manavı Alpay Şimşir’i, Kafe Sarmaşık İşletmecisi Hasan Çerçi ‘yi ,Zafer Pastanesini,Canyol Çay Evi işletmecisi Emine Küçük’ü sarmaşıklı tadım ekmek fırını işletmecisi Havva Erol’u Tuna İş Merkezindeki Market sahibi Kadim Beyi ,Kırtasiyeci Ferit’i ziyaret ederek ,hayırlı işler diledik.” ifadelerine yer verdi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN