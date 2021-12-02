VATAN VE HÜRRİYET ŞAİRİMİZ NAMIK KEMAL MEZARI BAŞINDA ANILDI

Türk edebiyatına eserleriyle ve fikirleriyle ışık tutan, vatan ve hürriyet şairimiz NamıkKemal’i ölümünün 133. Yıldönümünde; ebedi istirahatgahının bulunduğu ilçemize bağlı Bolayır Köyünde mezarı başında anıldı.

Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa’nın mezarını da ziyaret eden Kaymakam Bekir Abacı ve Belediye Başkanı Mustafa Özacar Namık Kemal’in ve Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa’nın kabrine bir buket çiçek koyarak dualarla andılar.

Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldıktan sonra öğrenciler şiirlerini okudu.

Namık Kemal’i anma programına Kaymakam Bekir Abacı, Belediye Başkanı Mustafa Özacar, CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak ve Yönetim Kurulu Üyeleri,Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü ve Yönetim Kurulu Üyeleri,MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür ve İyi Parti İlçe Başkanı Hakan Alış, İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü ve emniyet mensupları ile İlçe Jandarma Komutanı Cem Gökdemir ile öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN