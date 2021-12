MHP İLÇE BAŞKANI BÜYÜKZÖNGÜR’DEN ENGELLİLER GÜNÜ MESAJI

MHP Gelibolu İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. MHP Gelibolu İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür mesajında; “ 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bugünün, engellilerle ilgili sorumluluk, duyarlılık, bilinç ve farkındalık düzeylerinin yeniden değerlendirilmesine, yeni baştan gözden geçirilmesine vesile olmalıdır.

Engelli olmak kabahat, kusur, eksiklik veya acziyet değildir, “Engellilik insani bir halin özeti olup herkesin, her an başına gelebilecektir. Şayet gerçek bir engel varsa o da kalplerdeki tortular, zihinlerdeki pürüzler, vicdandaki lekelerdir.”

“Ulaşımdan eğitime, çalışma hayatından sağlık hizmetlerine varıncaya kadar her alanda engellilerimize insanca bir hayat sunmak, insani ve hukuki mükellefiyettir. Engellilerimizi mağdur ve meşgul eden asıl pürüzleri kaldırmak başta siyasi iktidar olmak kaydıyla herkesin gaye ve görevleri arasındadır. Engelsiz bir Türkiye, engelsiz bir toplum, engelsiz bir gelecek için sorumluluk şuuru, empati kültürü, dayanışma ve yardımlaşma duygusu muhakkak surette canlı ve aktif tutulmalıdır.

Eşitlik ilkesi gereğince ve yüce dinimizin buyrukları doğrultusunnda engelli kardeşlerimizin, hayatın her alanında hak ettikleri seviyelerde bulunmalarının önü ardına kadar açık tutulmalıdır. Engelli olmayı atıl değil aktif hale dönüştürmek; üretim çarkının içinde özne haline getirmek, hayatın akışına çaresizce kapılan değil, bizatihi yön veren bir konuma taşımak şarttır.”

Bu duygularla tüm engelli kardeşlerimin “3 Aralık Dünya Engelliler Günü”nü kutluyor, hepsine, Cenab-ı Allah’tan huzur, mutluluk ve esenlik dolu yıllar diliyorum.”ifadelerine yer verdi.Haber: Ali GEZER