BAŞKAN KAMİL SOYUAK’LA 12 YILIN HİKAYESİ- Röportaj: Recep YÜZÜAK -Yeri Geldikçe

Dünden Devam (3)

– Peki sayın başkan bu konuda örnekleriniz var mı?

– Olmaz mı .! Çardak, Umurbey, Eceabat, Gökçeada, Bozcaada, Bayramiç, Çan Belediye Başkanları Sayın vekilimizi ziyarete gittiklerinde her seferinde istekleri olduğunda hiç geri dönmemişlerdir.

Bunun en son örneği Kavakköy Belediye Başkanımız Necati Kopça Bülent vekilimizi ziyaret ettiklerinde itfaiye istekleri en hızlı biçimde bir ay içinde en moderninden Kavakköy Belediyemize teslim edilmiştir.

Bu konuda kendisine sorularn bir soruya;

“Kavakköy Çanakkale’nin bir beldesi değil mi elbette yapılacaktır.!” diyerek cevap vermiştir.

Sayın vekilimiz, Parti gözetmeksizin hizmetlerin Çanakkale’ye gelmesi, halkın hizmetlere kavuşmasının istenmesinden kaynaklı olarak her siyasi partiye mensup Belediye Başkanlarımızın işlerine yardımcı olmaktadır.

Yalnız, bir Belediye Başkanının bir itfaiyeye sahip olmasının sonunda teşekkür edilecek makam İlçe Başkanından önce Grup Başkanvekilimizdir.Böyle bir teşekkür yanlış olmuştur.Kendisine giden Belediye Başkanlığımız kapıları açık bırakmalıdır.

Kapıları kapatmamalıdırlar.Kapıları açık bırakan tüm Belediye Başkanlarına hizmet yapılıyor.

– Sayın Başkan bu konuda vefa da önemlidir.? Acaba egolar ağır mı basıyor da bu yanlışlar oluyor..

– Çok doğru, bulunduğumuz makamlar egolarımızı parlatma yeri değildir.Karizma yapma yeri ise hiç değildir.Makamlar insanları önemli insan yapacak yerler olmamalıdır.Bu makamlar tam tersine millete hizmet için egolarınızı, karizmalarınızı kendimizi önemli insan hissetme duygularımızı kenara koyarak, hatta bunları millete hizmet etmek adına hiçe saymanın makamıdır.

– Gelibolu’ya doğalgazın bu kadar geç kalmasında iktidarın CHP’li Belediyeyi engellemesi söz konusu değil midir? Demek istiyorsunuz.?

– Bana göre 7 yıl önce alınması gereken karar maalesef 7 yıl sonra alındı.AKSA ile oyalanmayıp BOTAŞ ile anlaşarak bugün Gelibolu’ya yapılacak olan 32 km hat 7 yıl önce yapılmaya başlanmalıydı ve şehrin kenarına gelmeliydi.

Şu an AKSA grubu iç hatları yapsa bile, şuan gazın bağlanabilir olmaması çok kötüdür..

– Peki bu iş nasıl hızlanabilir.?

– Bence gerekli görüşmeler hızlandırılmalı, 32 kmlik yol şehrin kenarına derhal getirilmeli ve her iki deponun (Aktarma Depolarının ) inşaatları başlamalıdır.Bunun için de sayın Bülent Vekilimizin yardımı istenmelidir.Gitmeyince, takip etmeyince en azından bir teşekkür etmezseniz sonuç almanızda zorlaşıyor..

– Sizce suçlu kim.?

Hükümet mi – yerel yönetim mi.?

– Bunu bilmek için haddimi aşmamakla beraber Gelibolu açısından baktığımızda geçen 7 yıl boşuna geçti.AKSA Enerji Grubuyla şehir içi döşenirken, cadde ve sokakların tamirini BELEDİYE Mİ – AKSA MI ? yapacak diye vakit geçirilmiştir.

– Sayın Başkan size sormak istediklerimin tamamını soramasam da verdiğiniz söze inanarak 31 Mayıs 2022 gününü Allah sağlık verirse iple çekeceğim.Teşekkür ederim. Hoşçakalın.