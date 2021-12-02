BİZE AHLAK DERSİ VERENE BAKIN..(Açıklama)

Dünkü gazetemizdeki

Bize Ahlak Dersi verene bakın.! Başlıklı yazımızın 5.sorusuna

adam gibi cevap geldi.Birilerinin durmadan Mehmet Hoca’nın

hatalı beyanını ısıtıp ısıtıp sosyal medyada kullananlara da ders olacak bu açıklamayı yayınlıyoruz.!

Mehmet Hoca’nın dünürü Şadıllı Köyü Muhtarımız Recep Deniz ile oğlu Halil Deniz gazetemizi ziyaret ederek, dünkü haberin 5. maddesindeki soruya açıklama getirdiler.

Muhtar Recep Deniz ve oğlu Halil Deniz açıklamalarında :

“ Öncelikle biz Mehmet Hoca ile dünürüz. Bir aile oluşturulmuştur. Dünürümüzün malum olan beyanını asla kabul etmiyoruz ve onaylamıyoruz.

Oğlum Hasan Deniz ile eşi ve iki kız çocukları uzun yıllardır Amerika’nın Nevada eyaletinin Las Vegas şehrinde yaşamaktadırlar.Oğlum Hasan Deniz’de bu şehrin üniversitesi’nde Biyoloji Profösörü olarak görev yapmaktadır.Kendisinin Türkiye’ye girip, çıkma yasağı diye de bir sorunu yoktur.Oğlum Hasan ve ailesinin 15 Temmuz olaylarından çok önce yurtdışına gitmişlerdir.FETÖ ile ilintili olarak hiç bir soruşturması olmadığı gibi kızı da aynı şehirde Amerikan vatandaşı olarak bir Amerikan İlkokulu’nda öğretmenlik yapmaktadır.

Kayınpederinin yapmış olduğu ve asla tasvir etmediğimiz bir paylaşımı üzerinden oğlumun suçlu gbi gösterilmesi asla söz konusu değildir.Bir takım insanların yaptıkları ahlaksız ve haksız dedikodularını kabul etmiyoruz.Bizi herkes tanımaktadır.

Tekrar ediyoruz ki Atatürk’e ne şekilde olursa olsun, O’na dilini uzatanlar bizim düşüncelerimizin uzağındadırlar.Bu asılsız ihbarları yapanları da kınıyoruz.”dediler.

Bu konuda maalesef sosyal medyada ısrarlı olrak yapılan Mehmet Hoca paylaşımlarıyla ilintilendirilmekten çok üzgünüz dediler.

Basın Kanunu gereğince yasal biçimde haklarını savunan her vatandaşa sütunlarımız açıktır.Bazılarının yaptığı gibi kanunsuz kabadayılarla da sonuna kadar geçmişte olduğu gibi mücadele ederiz bu da biline ..

Deniz Ailesi’ne açıklamalarından dolayı teşekkür ediyoruz.