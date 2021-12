“ASIL ENGEL, SEVGİSİZLİKLE BAŞLAR”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü hasebiyle ortak bir mesaj yayımladı. “Asıl engel, sevgisizlikle başlar. Birlik, beraberlik ve sevgiyle daha anlamlı bir hayata kapı açılır. Fiziksel engelleri ortadan kaldıran yegane güç sevgidir. Engelli vatandaşlarımızın yarınlara daha umutla bakması, huzurlu ve sağlıklı bir hayat sürdürmesi özel önem taşıyor. Engelli kardeşlerimiz, yılın sadece belirli gününde veya zamanlarında değil; her zaman hatırlanmalıdır.

Bir şekilde engel durumu olmuş her bir vatandaşımızın, hiç kimseye ihtiyacı olmadan sosyal hayat içerisinde eşit şekilde var olabilmesi çok kıymetli. Çünkü, bizim medeniyet ve devlet geleneğimiz, insanı esas alır ve önce ‘insan’ der. Engelli vatandaşlarımızın karşılaştığı sıkıntıları ve sorunları ortadan kaldırmak, istihdam yoluyla ekonomik özgürlüklerini sağlamak, hayat koşulları ve bakım hizmetlerini iyileştirmek, ön yargılarla mücadele etmek ve onlara güvenli bir gelecek sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu; hepimizin ortak sorumluluğu, tüm toplumun duyarlı olmasını ve ortak çabasını gerektiren özel bir konudur. Bununla birlikte engelli kardeşlerimizin, spordan sanata, eğitimden siyasete ve sivil topluma kadar hemen hemen her alanda büyük başarılar elde etmesi bizler için büyük bir mutluluk, gurur ve motivasyon oluyor.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyor; esenlikler diliyoruz.” Haber Merkezi