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Özacar Gelibolu Tüm Özürlüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni Ziyaret Etti

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Belediye Başkanı Mustafa Özacar , Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte Gelibolu Tüm Özürlüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret ederek 3 Aralık Dünya Engelliler Günlerini kutladı.Özacar ziyaretinde;• “Gelibolu Tüm Özürlüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni belediye meclis üyesi arkadaşlarımla beraber ziyaret ederek, dernek yönetimi ve üyeleriyle bir araya geldik. Herkes birbirinden farklıdır ve herkesin eşit yaşam hakkı vardır, engelli bireylerin sosyal hayatta da daha aktif bir yaşam sürmeleri için hepimiz çaba göstermeliyiz.” mesajını verdi.
Haber: Hilal GEZER

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