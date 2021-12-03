KAYMAKAM ABACI VE EŞİ FENDİYE BÜŞRA ABACI GELİBOLU ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ VE ÖZEL BAKIM EVİNİ ZİYARET ETTİLER

Kaymakam Bekir Abacı ve eşi Fendiye Büşra Abacı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle; Gelibolu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve Özel Bakım Evini ziyaret ederek tüm engelli vatandaşlarımızın gününü kutladılar.

Kaymakam Bekir Abacı “Engellilerimizin toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, şüphesiz tüm toplumu zenginleştirecek ve güçlendirecektir. Hepimiz engelli adayıyız engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmanın, sorunlarının giderilmesine katkıda bulunmanın bir insanlık görevi ve ortak sorumluluğumuz olduğu asla unutulmamalıdır.” ifadelerine yer verdi.

Kurum yetkilileri, Kaymakam ve eşinin ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler.Haber: Caner AKŞİT