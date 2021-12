KAYMAKAM BEKİR ABACI’NIN 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJI

Kaymakam Bekir Abacı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Kaymakam Abacı mesajında; Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık, engelli bireylere yönelik toplumsal farkındalığın artırılması ve engellilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi açısından önemli bir gündür.

Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata entegre edilerek yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, medeni bir toplum olmanın zaruretlerindendir. Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sağlık sorunu olmaktan ziyade sosyal boyutlarıyla her birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini asgariye indirmek için herkesin katkı ve ortak çabasına ihtiyaç duyan toplumsal bir husustur. Engelli kişilerin yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermek, devlet ve toplum olarak en önemli sorumluluklarımızdan biridir.

Bugün ülkemiz genelinde engelli vatandaşlarımıza sağlık, eğitim, istihdam ve evde bakım gibi temel hizmetlerin sunumunda önemli aşamalar kaydedilmiş olup, engelli vatandaşlarımıza hizmet sunulmak üzere önemli yatırım ve çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Özellikle son yıllarda spordan sanata, eğitimden çalışma hayatına hatta siyasete kadar hemen her alanda önemli başarılara imza atan engelli kardeşlerimizin bu azim ve özgüvenleri her türlü takdiri hak etmektedir. Bu durum göstermektedir ki engellilik herhangi bir zorluk ve mücadele gerektiren bir durum söz konusu olduğunda pes etmek değil, onu aşmak için mücadele etmemektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, sosyal yaşamın bir parçası olmalarının önündeki engelleri azimle, inançla aşan engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü tebrik ediyor, tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum.”ifadelerine yer verdi.

Haber: Ali GEZER