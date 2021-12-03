YAHYA ÇAVUŞ GÖRME ENGELLİLER OKULUNDA DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İlçemiz Yahya Çavuş Görme Engelliler Okulu’da dün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program yapıldı.Program saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın söylenmesiyle başladı.

Dünya Engelliler Günü programı ve etkinliği başarı ile gerçekleştirildiğini ifade eden Yahya Çavuş Görme Engelliler Okul Müdürü Ali Demirdağ program başında açılış konuşmasını yaparak, görme engelli öğrencilerin programda şiirlerini ve şarkılarını söylemeleriyle devam etti.

Düzenlenen etkinlik hem duygusal anlara tanıklık etti, hem de engellerin bedenlerde değil sevgisizlikle olduğunun kanıtını gerçekleştirdi.

Okul Müdürü Demirdağ; “Emeği geçen öğretmen, öğrenci, veli ve misafirlerimize çok teşekkür ederiz. Ayrıca günümüzü ve etkinliğimizi teşrifleriyle onurlandıran Gelibolu Kaymakamı sayın Bekir ABACI ile Gelibolu Belediye Başkanı M. Mustafa Özar’a okulumuz adına şükranlarımızı sunuyoruz.”ifadelerine yer verdi.Belediye Başkanı Özacar ; “ 3Aralık Dünya Engelliler Günü’nde bölgemizin tek görme engelli okulu olan Yahya Çavuş Görme Engelliler Okulu’nun eğitim kadrosu ve öğrencileri ile bir araya geldik. Kaymakamımız Bekir Abacı ve değerli eşi Sayın Fendiye Büşra Abacı ile birlikte okulda düzenlenen kahvaltı sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşti. Empati, sevgi ve dayanışma ile hayattaki tüm engelleri kaldıracağız.”ifadelerine yer verdi.

Kaymakam Bekir Abacı; “Engellilerimizin toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, şüphesiz tüm toplumu zenginleştirecek ve güçlendirecektir. Hepimiz engelli adayıyız engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmanın, sorunlarının giderilmesine katkıda bulunmanın bir insanlık görevi ve ortak sorumluluğumuz olduğu asla unutulmamalıdır.” dedi.

Kurum yetkilileri, Kaymakam Abacı ve eşinin, Belediye Başkanı Mustafa Özacar’ınb ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN