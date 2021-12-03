Özacar’ı Gelibolu Türk Rus Kardeşliğinin 100. Yılına Özel ÇOMÜ Öğretim Görevlileri Ziyaret Etti

Belediye Başkanı Mustafa Özacar’ı makamında Gelibolu Türk – Rus Kardeşliğinin 100. yılı dolayısıyla ÇOMÜ Türkiye Rusya İşbirliği Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr.Vedat Çalışkan ve ÇOMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ali Sönmez ziyaret etti.Özacar; “ Gelibolu Türk Rus Kardeşliğinin 100. Yıldönümü dolayısıyla; hazırlanan fotoğraf sergisi sonrasında ÇOMÜ Türkiye Rusya İşbirliği Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr.Vedat Çalışkan ve ÇOMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ali Sönmez hocalarımın yaptığı nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim.” ifadelerine yer verdi.

Haber: Ali GEZER