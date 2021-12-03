ARONYA (ARONİA) MEYVESİ BOLAYIR’DA YETİŞECEK

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Bölge Müdür Yardımcısı Fazıl Cabaroğlu, Ağaçlandırma Şube Müdürü M. Ali Çelebi ve Anafartalar Orman İşletme Müdürü Yücel Martin ile birlikte Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğünde, İnşaat Faaliyetleri, Tohum Bahçesi, Gelir Getirici Tür Ağaçlandırmaları üzerine incelemelerde bulundu.

ilçemize bağlı BolayırKöyü’nde Aronya (Aronia) Meyvesi yetiştiriciliği yapan vatandaşın bahçesinde sorunlar ve çözüm yolları ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu. Haber: Hilal GEZER