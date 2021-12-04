ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ CEYLAN İLÇEMİZ ESNAFIYLA BİRARAYA GELDİ

CHP Çanakkale milletvekili Özgür Ceylan, ilçemiz esnafını ziyaret etti.

Ardından Belediye Başkanı Özacar ,CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak ve yönetimiyle bir araya geldi. Ceylan, esnafın sorunlarını dinleyerek, gündeme dair sohbetlerde bulundu.

İlçemiz esnafı Milletvekili Ceylan’a ekonomik sorunların günden güne artış gösterdiğini, esnafın ekonomik sorunlara karşı direnmekte zorlandığını ifade ettiler.Haber: Ali GEZER