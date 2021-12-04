Gelibolu Kent Konseyi Meclis Seçimleri Cumartesi Günü Gelibolu Belediyesi Nikah Salonunda gerçekleştirildi.
Yapılan seçimşere göre; Kadın Meclisi Başkanı Öznur Türk .Yürütme Kurulu üyeleri; Fadime Ermiş,Demet Suluhan,Aslı Nurtop Demiraslan, İnanç Köksümer TiranÇevre Meclisi Başkanı Ali Kaya
Yürütme Kurulu üyeleri;Berkant Dondurmacı, Nevzant Aktepe
İpek Alış, Nevin Gökgöz, Gençlik Meclisi Başkanı Muzaffer Tutum
Yürütme Kurulu üyeleri;Canberk Ersöz, Eslem Epik, Çağan Ozan Gürlen, Sedef Özcan oldu.
Seçim sonu Gelibolu Kent Konseyi Başkanı Turan, üyelere başarılar diledi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN
GELİBOLU KENT KONSEYİ MECLİS SEÇİMLERİNİ TAMAMLADI
Gelibolu Kent Konseyi Meclis Seçimleri Cumartesi Günü Gelibolu Belediyesi Nikah Salonunda gerçekleştirildi.