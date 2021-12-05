AKSA BİSMİLLAH DEDİ

Uzun süredir sorun haline gelen, siyasi ve bürokratların tartışma konusu olan Gelibolu’ya doğalgaz gelmesi için çalışmalar sonunda başlıyor. Gelibolu Belediyesi ve AKSA Çanakkale Doğalgaz A.Ş. arasında ‘şebeke inşaatı alanlarının izni ve sorumluluklarını belirleyen protokol’ imzalandı. İmzalar atılan protokolde; “Bu protokol aynı zamanda şebeke döşeme çalışması için imza tarihinde itibaren 3 (Üç) yıl Kazı izni ve Ruhsatı olarak geçerlidir…” ifadeleri yer aldı.

Çanakkale’nin birçok ilçe ve beldesi için doğalgaz müjdesi verilirken, Çanakkale’nin en büyük ve tarihi ilçelerinde biri olan Gelibolu’da ise doğalgaz süreci bir türlü başlamamış, siyasi ve bürokratların tartışma konusu olan doğalgaz sorununun çözümü için sivil inisiyatifler çalışma başlatmıştı.

Gazetemizde de geçmişte yer alan haberlere göre; 5 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen Gelibolu Belediye Meclisi’nde nihayet karar alınmış, alınan kararla EPDK`ya başvuru yapılarak Gelibolu`ya doğalgaz gelmesi için ilk adım atılmıştı. EPDK tarafından yetkilendirilen AKSA Çanakkale Doğalgaz A.Ş. ve Gelibolu Belediyesi arasında çalışmaların başlamasına yönelik şebeke inşaatı alanlarının izni ve sorumluluklarını belirleyen protokol imzalandı. İmzalanan protokolle çalışmaların başlaması için start verilmiş oldu.

Gelibolu Belediye Başkanı M. Mustafa Özacar ve AKSA Çanakkale Doğalgaz A.Ş’nin Genel Müdürü Çağdaş Adıbelli tarafından imzalanan protokole dair Gelibolu Belediyesi’nden yapılan duyuruda; “Başkanımız Mustafa Özacar, doğalgaz dağıtım lisansı kapsamında EPDK tarafından yetkilendirilen AKSA Çanakkale Doğalgaz A.Ş’nin Genel Müdürü Çağdaş Adıbelli ile Gelibolumuza gelecek doğal konusunda şebeke inşaatı alanlarının izni ve sorumluluklarını belirleyen protokolü imzaladı. Güzel şehrimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

İmzalanan protokolde; “İş bu protokol EPDK tarafından 20.04.2006 tarih ve DAG/728-1/121 sayılı Doğal Gaz Dağıtım Lisansı kapsamında 30 yıl süre ile verilen lisans gereği; Çanakkale, Biga, Çan, Kepez, Gönen, Ezine, Bayramiç şehirleri, 09.11.2016 tarih ve 6584-3 sayılı kurul kararı ile Lapseki ilçesi, Dardanos ve Güzelyalı şehirleri, 07.06.2018 tarih ve 7885-4 sayılı kurul kararı ile Yenice ilçesi ve Gümüşçay şehri, 03.09.2020 tarihli ve 9523-3 sayılı kurul kararı ile Geyikli ve Karabiga şehri, 11.02.2021 tarihli ve 10022-4 sayılı kurul kararıyla Çardak şehri, 20.05.2021 tarihli ve 10216 sayılı kurul kararıyla Gelibolu şehri, 03.06.2021 tarihli ve 10244 sayılı kurul kararıyla Ayvacık şehri, 17.06.2021 tarihli ve 10264-3 sayılı kurul kararıyla 6360 sayılı Kanun kapsamında Gönen Belediyesi sınırlarına katılan Sarıköy, Hasanbey ve Gündoğan şehri ile birlikte doğal gaz şebeke inşaatını yapıp işletecek olan Aksa Çanakkale Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi ile Gelibolu Belediye Başkanlığı arasında Gelibolu Belediye Başkanlığı`nın sorumluluk alanındaki yol ve alanlarda doğal gaz şebekesi döşenmesi amacıyla tanzim edilmiştir…” denildi.

Haber:Caner AKŞİT