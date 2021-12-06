2021 Yılının Son Meclis Toplantısı Yapıldı

2021 Yılının son Belediye Meclis toplantısı yapıldı.Toplantı açılış, yoklama ve saygı duruşu ile başladı.

Gündemin ilk maddesi olan pln bütçe komisyon raporu (kiralar, tarifeler) oylara sunulup, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 2. maddesi Toplu İş Sözleşmesiyle ilgiliydi.Bu madde de31 Aralık 2021 sosyal denge sözleşmesinin sona ermesiyle, sözleşme kanunun 32. maddesi gereğince belediyede görev yapan kamu görevlilerine sosyal denge teminatı ödenmesine, ödenecek miktarın belirlenmesi için yetkili memur sendikası TÜM- BEL-SEN ile görüşme yapılması ve sosyal denge sözleşmesinin Belediye Başkanı Özacar’a yetki verilmesi hususunda mecliste görüşülerek, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 3. maddesi Norm Kadro değişikliği ile alakalıydı. Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idari birlikleri norm kadro standartlarıyla yönetmeliğin dolu kadrolarının personelin rütbesine uygun hale getirilmesi maksadıyla kadro derecelerinin değiştirilmesi hususu meclis tarafından görüşülerek karar altına alındı.

7.derece 1 adet memur kadrosunun 5.dereceye

5. derece 1 adet muhasebeci kadrosunun 2.dereceye

3. derece 1 adet tekniker kadrosunun 2.dereceye

2.derece bilgiayar mühendisinin 1.dereceye

6.derece itfaiye kadrosunun 5.dereceye alınması meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 4. maddesi içkili yer bölgesinin iptaliydi.Zabıta Müdürlüğünce komisyona havale edildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2. Kolordu Komutanlığı Karargah Destek Grup Komutanlığının 20.10.2021 tarih ve 7517554082008 sayılı ilçemizde reddedilen Yazıcızade Mahallesi Şehit İsmail Türe Cad. ile 57. Alay Sokağın kesiştiği noktadan başlayarak Şehit İsmail Türe Cad. ile Eğritaş Caddesinin Belediye Meclisinin 07.08.2021 tarih ve 66 nolu kararıyla içkili yerler bölgesi içerisinde alınan bölgenin bu kapsamdan çıkartılması talebi belediye meclisinde görüşülerek, karar altına alındı.Gündemin 5. maddesi 1915 Çanakkale Köprüsü bağlantı yollarına sokak ismi verilmesi hakkındaydı.Çanakkale Otoyol ve Köprü İnşaatı Yat. ve İşlt. A.Ş’nin 8.11.2021 tarihli dilekçesiyle Çanakkale Otoyol ve Köprü İnşaatı Yat. ve İşlt. A.Ş nın dilekçesi ile ilçemiz Sütlüce Köyü Mücavir Alanı içerisinde de kalan kısmında yapımı tamamlanan Gelibolu Güneyli Kavşağı ve 1915 Köprüsü ana gişe binaları için numakaş talep edilmiş olup, bahse konu yapıların bulunduğu sokak adı belirlenmesi hususu mecliste görüşülerek karar altına alındı ve komisyona havalesi oy birliği ile kabul edildi.Gündemin 6. maddesi Camikebir Mahallesi Ada 145 Parsel 35 hakkında idi.Kayıtlı taşınmazın İmar Plan değişikliği yapılarak ibraz hattu ilave edilerek bahçe mesafesi belirlenmesi konusuydu. Meclisle görüşülerek karar altına alındı ve komisyona havalesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 7. maddesi 5 Yıllık İmar Programının Belediyenin mücavir alanı içerisinde 5 yıllık imar programının onaylanması hususu meclis ile görüşülerek karar altına alındı ve komisyona havale edildi.

Gündemin 8. maddesi Muhsin Turhan Mildon, Mehmet Rahmi Çakıroğlu ve Mehmet Aksoy’un isimlerinin yaşatılması hakkında teklifin komisyona havalesi oy birliği ile kabul edildi.Aynı zamanda meclis üyesi Recep Omaç’ın önerisi üzerine geçtiğimiz aylarda vefat eden meclis üyesi Ömer Akyol’un isminin bir sokak adına verilerek adının yaşatılması talebiydi.

Gündemin 9.maddesi zabıta yönetmeliği , belediye emir ve yasakları uygulama yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi konusuydu.

İlçemizde artan nüfus, açılan iş yerleri sayısındaki artış ve yaşam alanlarındaki gerçekleşen muhtalif nedenlerden dolayı oluşan ihtiyaç üzerine belediye emir ve yasakları uygulama yönetmeliği yeniden düzenlenerek ekte sunuldu.Hazırlanan metinin görüşmesi hususu oy birliği ile meclistekiler tarafından kabul edilerek, komisyona havale edildi.

04.11.2021 Belediye Meclisi ile kabul edilen çoklu başkanlık bütçesinin Gelibolu Kent Konseyi ‘nin 25.06.2021 tarih ve 35152 sayılı esasına istinaden belediye kanunun 76. maddesinde Kent Konseyi çalışma yönergesi Gelibolu Kent Konseyi 100 bin TL’lik ödenek ayrılması ve bu ödeneğin 40 bin TLsini Belediye Başkanlığı Bütçesi içerisi gereğince yasal tertibine, 60 bin TL’sini dernek, kurum, kuruluş ve sandık vb. bütçe tertibinde kullanılması hususunun belediye meclisinde görüşme ve karar altına alınmasını oy birliği ile kabul edildi.

2022 Ocak Ayının ilk Belediye Meclis Toplantısı 6 Ocak Perşembe günü saat 15:00’te yapılacağı oy birliği ile kararlaştırıldı.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN