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YARIMDÜNYA’NIN ADI GELİBOLU’DA BİR SOKAĞA VERİLSİN

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Dünyaca ünlü klarnet sanatçısı ‘Hasan Yarımdünya’nın adının Gelibolu’da bir sokağa verilmesi konusunda öneri geldi.Hasan Yarımdünya’ olarak bilinen ünlü müzisyen Hasan Gırnatacı kısa bir süre önce hayatını kaybetti. Yarımdünya aynı zamanda Hüsnü Şenlendirici’nin de hocasıydı. Ünlü klarnetçinin adının Gelibolu’da bir sokağa verilmesini isteyen bir vatandaş, “İlçemizin bir değeri olan Hasan Yarımdünya’nın ismi bir sokağa verilsin ve resmi de kısa bir hayat hikayesi ile bu sokağın isminin altına konsun” önerisinde bulundu.Haber: Ali GEZER

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