ÇANAKKALE’YE BİR HAFTA İÇİNDE 6,5 ŞİDDETİNDE DEPREM UYARISINDA BULUNDU

Yaptığı deprem araştırmalarını sosyal medyada ‘Deprem Tahmin ve Araştırma Merkezi’ adlı sayfa üzerinden ve Youtube’den paylaşan Ahmet Yakut, Türkiye’nin batısı ve özellikle Çanakkale’nin de aralarında bulunduğu Biga-Ayvacık hattına ilişkin önümüzdeki birkaç günlük süreçte deprem riski olduğuna yönelik değerlendirmede bulundu. Deprem araştırmacısı Ahmet Yakut, 4 Aralık Cumartesi gecesi saat 23.18’de Youtube sayfası üzerinden yaptığı yayında şu ifadeleri kullandı; “Yapmam gereken işi layıkıyla yapmaya çalıştım bu zamana kadar. Bir şey gördüğüm, algıladığım zaman bunu herkesle paylaşmam lazımdı. Türkiye’nin batısında bir gariplik var. Çanakkale, Denizli, Aydın üçgeni… Tek temennim Ayvacık açıkları ya da Ege açıkları veya sakız Adası tarafından gelmesi. 5’in üstünde bir deprem olacak, 6 değerini bulabilir. Karasal olarak da özellikle Çanakkale tarafına dikkat etmek lazım. Aydın tarafına dikkat etmek lazım. İç Ege kısmına şu 3-4 günlük süreçte dikkat etmek lazım. 5’lik, 6’lık bir deprem gelme ihtimali var. 6,5’u geçeceğini zannetmiyorum karasal olarak. Ama İzmir depremi sonrası yaptığım yayında, üstüne basa basa konuştuğum yerler vardı. Bunlardan Aydın-Denizli aralığı bir, ikincisi de özellikle Biga-Çanakkale, Ayvacık açıklarından bahsetmiştim. Olur ya da olmaz ama üzerime düşen bir görev olarak görüyorum. Aklımda bir soru işareti de kalsa sizlerle paylaşmak zorundaydım. En azından bir haftalık sürece dikkat edelim. Daha net bulgulara ulaşırsam da bilgilendirme paylaşımı yapacağım. Şu bir hafta Türkiye’nin batısı özellikle iç Ege kısmı karasal olarak, Ayvacık açıkları, Sakız Adası ve Midilli açıklarına dikkat etmek lazım. Elimizdeki bazı parametreler 6 -6,5 aralığında bir depremin geldiğini göstermekte. Bu yüzden ne olur dikkat edin şu süreç boyunca. Bu benim kendi şahsi araştırmalarıma dayalı fikrim, kanaatim. Doğrulunu, yanlışlığını zaman bize gösterecek. Zamanın sahibi olan Allah gösterecek.

Önem arz eden yerler; Biga-Ayvacık aralığı, karasal olarak burası çok önemli. Biga-Karabiga-Ayvacık uzantısı… Yine Denizli tarafında iyi bakmak lazım. Aydın-Nazilli kısmına iyi bakmak lazım. Buralar en aktif olabilecek yerler. 6’lık deprem riski yüksek yerler. Biga için 6,3 aşağı taraf için ise 6-6,5 arası ilerleyen zamanlarda deprem üretebilir demiştim. Buralar sismik boşluğa sahip. O yüzden dikkat etmek lazım. İnşallah yanılırım da size karşı yalancı olurum, bu sefer hiçbir şey çıkmaz. Tek temennim o kimsenin canı yanmasın. Kimseyi uyutmama, korkutma derdinde değilim.

İstanbul ile Marmara ile alakalı bir durum değil. Ege açıklarını özellikle değerlendirmek lazım bu süreçte. Kesin olacak diye bir kaide yok. Ama Türkiye’nin batısı, özellikle iç Ege ve Ege açıkları için bir durum var. Türkiye’nin batısı sağlam bir deprem yaşayacak gibi geliyor. Çanakkale-Aydın-Denizli aralığında dikkat edilsin. Özellikle şu bir haftaya dikkat etmek lazım.” Haber Merkezi