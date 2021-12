Sağlık Çalışanlarından 2 Gün İş Bırakma Eylemi

Sağlık Sen Gelibolu Şube Başkanı Cem Çınar , sağlık çalışanlarının haklarını savunmak için dün Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi Ana Bina bahçesinde sağlık çalışanlarıyla birlikte eylem yaptılar.Sağlık personeliyle birlikte tek vücut olan Sağlık- Sen, yeni gelen hekim maaşları ile diğer sağlık personeline yapılan zam ayrımcılığına tepki çekmek için biraraya geldiler.

Çınar , ” Tüm Türkiye’de olduğu gibi 7 Aralık Salı ve 9 Aralık Perşembe günü iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu”

Sağlık Sen Gelibolu Şube Başkanı Cem Çınar açıklamarında• “Geçen hafta Çarşamba günü, gündeme bir haber düştü… Hükümet, hekimlere 2 bin 500 ile 5 bin TL aralığında zam verileceğini ve konuyla ilgili yasal düzenlemenin aynı gün Meclise geleceğini açıkladı.

Biz hekimlere zam verilmesi noktasında sevindik, mutlu olduk, ancak diğer geri kalan bütün sağlık çalışnlarının kapsam dışında olmasına da üzüldük.Tepkimiz bundandır.Vermiş olduğumuz tepkinin nedeni, düzenlemenin tüm sağlık çalışanlarını kapsayıcı nitelikte olmamasıdır.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar dikkate alınığında, Hükümetin zam haberinden herkesin memnuniyet duyması gerekir değil mi?

Çünkü döviz almış başını gidiyor, artan enflasyon nedeniyle ürünlerin etiketi günden güne değişiyor.

Yani para pula döndüğü için fiyatlar cep değil, adeta yürek yakıyor.Hayat her açıdan ateş pahası!

İşte böyle bir ortamda herekese değil de hekimlere zam yapılacağı açıklandı.

İlk tepkimiz; “hekimler hak ediyor, elbette zam yapılacak! Peki ya geride kalan yüzbinlerce sağlık çalışanı, onlara zam yok mu, onlar hak etmiyor mu” oldu.

Bu tepkiyi sadece bizler değil, yüzbinlerce sağlık çalışanı gösterdi.Sosyal medya adeta inledi.

Kısa süre içinde, maalesef geride kalan sağlık çalışanlarının ücretlerine herhangi bir iyileştirme yapılmayacağını öğrendik.

Sadece Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık çalışanları değil… Aile hekimlerinin yanı sıra, üniversite hastanelerinde çalışan öğretim üyeleri, araştırma görevlileri de zam kapsamının dışında tutulmuş.

Açıkçası bu duruma çok üzüldük, çok öfkelendik, duygusal açıdan isyan ettik!

Şunun altını özellikle çiziyoruz; yetkili sendika olarak, biz zam yapılmasına asla karşı değiliz, olamayız da. Zamma karşı olmamız, sendikal kimliğimizi ve mücadelemizi inkar anlamına gelir.

Biz zam üzerinden ayrımcılık yapılmasına karşıyız…Siyaset eliyle , kanun düzeyinde ayrımcılık yapılmasına karşıyız.

Hekim harici yüzbinlerce sağlık çalışanının üvey evlat görülmesine, yok sayılmasına, emeklerinin hor görülmesine karşıyız.

Can kurtarmak için can vermekten çekinmeyen sağlık çalışanlarının fedakarlıklarının, mücadelelerinin, gayretlerinin görmezden gelinmesine karşıyız.

Bizim karşı olduğumuz bu.. Vicdan sahibi herkesi de karşı olmaya, tepki göstermeye davet ediyoruz.

Hep söylediğimiz gibi; çünkü sağlık ekip işidir, bu hizmeti sunan sağlık çalışanları da bir vücudun organları gibi bütündür.

Hemşireyi doktordan, doktoru teknikerde n, teknikeri ambulans şoföründen ayrı görürseniz ve ona göre muamele ederseniz, bir yönüyle hepsine kötülük etmiş olursunuz.Dahası, bu şekilde davranarak sağlık sisteminin altını oymuş olursunuz!

Sağlık çalışanları bu kötülüğü hak etmiyor..Sağlık sisteminin bu ve benzerr kötülüklerle , haksızlıklarla ayakta durması mümkün değildir.Ülkemizde kamu adına 1 milyon sağlık çalışanı görev yapıyor.Kapıdaki güvenlik görevlisinden danışmadaki memura, temizlik görevlisinden teknikere , ambulans şoföründen röntgen teknisyenine, hemşiresinden doktoruna… bunların tamamı 1 milyon sağlık emekçisine dahildir.

Biliyorsunuz, pandemiyle mücadele tüm hızıyla devam ediyor.Pandemiyle mücadelemizdeki başarımız dolayısıyla bizleri yani fedakar sağlık çalışanlarını alkışlamayan, teşekkür etmeyen kalmamıştı.Buradan sormak istiyoruz; sağlık çalışanlarını alkışlıyoruz; teşekkür ediyoruz diyenler, sağlık çalışanlarının bir kısmını mı alkışladılar.. belli branştaki sağlık çalışanlarına mı teşekkür etttiler… Hayır… Ayrım yapmaksızın sağlık çalışnlarının tamamına teşekkür ettiler ve alkışladılar değil mi?

O günler ne çabuk unutuldu..Zam konusuna gelince, bu ayrımcılık niye? Ayrımcılık yaparak, yüzbinlerce sağlık çalışanıyla helalleşeceklerini mi düşünüyorlar?

Sağlık- Sen olarak, bu vehamete “dur” demek için bugün olduğu gibi Perşembe günü de iş bırakıyoruz.Tüm sağlık çalışanlarını bizlere destek olmaya davet ediyoruz.

Sağlık- Sen olarak, sağlık çalışanlarını yok sayan bir yanlışa imza atılmaması için var gücümüzle mücadele etmeye kararlıyız.

Ümit ve temennimiz, çok geç olmadan, kapsamlı bir zam açıklamasıyla sağlık çalışanlarının tamamının yüzünün gülmesidir.

Her bir sağlık çalışanının yüzünün gülmesine , işine dört elle sarılmasına, iş barışının ve çalışma huzurunun sağlanmasına özellikle bu süreçte büyük ihtiyaç olduğunu hiçbir kimsenin unutmaması gerekir.”ifadelerine yer verildi.

Konuşmanın ardından sağlık çalışanları olaysız şekilde dağıldı.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN