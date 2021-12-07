CHP İlçe Kadın Kolları STK’ları Ziyaret Etti

CHP İlçe Kadın Kolları ilçemizdeki Sivil toplum kuruluşlarına ziyaretlerde bulundular.

CHP İlçe Kadın Kolları Belediye başkanı Özacar’ın eşi Birhan Özacar ile birlikte, Gelibolu’da STK kuruluşu olarak Tarih ve Çevre Derneği başkanı Emel Okandan’I ziyaret ettiler.CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Yeter Deligöz “özverili çalışmalar yapan güzel projelere imza atan Tarih ve Çevre Derneği başkanı sayın Emel Okandan hanım ve yönetim kurulu üyelerini dernek binalarında ziyaret ettik.Herzaman olduğu gibi bu günde çok nazik ve misafirperver olan emel hanıma ve yönetimine teşekkürler ederiz.”ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerinin ikinci durağı olan Gelibolu’da yeni kurulan Cemevi Kültür ve Dayanışma derneği başkanı Aynur Demirkaya ve yönetimi oldu.

Ziyaretlerini Belediye başkanı Özacar’ın eşi Birhan Özacar ve eski kadın kolu başkanı Emel Yanık Bakır , belediye meclis üyesi Gülüzar Durgunoğlu birlikte gerceklestirdiler. Derneğin önümüzdeki günlerde yapacağı projeler hakkında bilgi aldılar.Ve destek sözü verdiler. Misafirperverlikleri için ayrıca teşekkür ettiler. Haber: Hilal GEZER