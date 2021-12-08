YAHYA ÇAVUŞ GÖRME ENGELLİLER OKULU ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİ KAYMAKAM ABACI’YI ZİYARET ETTİ

İlçemiz Yahya Çavuş Göreme Engelliler Okulu öğretmen ve öğrencileri Kaymakam Bekir Abacı’yı makamında ziyaret ettiler. Öğretmen ve öğrenciler ile bir süre sohbet eden Kaymakam Abacı, öğrenci ve öğretmenlerin istek ve taleplerini dinledi.

Kaymakam Abacı , “Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak, karşılaştıkları engelleri ortadan kaldıracak, sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak çalışmalara destek sağlamaya devam edileceğini” belirtti.

Kaymakam Abacı, Yahya Çavuş Göreme Engelliler Okulu öğretmen ve öğrencilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.Haber: Caner AKŞİT