“COĞRAFİ İŞARET TESCİLLİ ÜRÜNLERİMİZ ŞEHRİMİZİN EKONOMİSİNE KATKI SUNACAK”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve beraberindeki heyet ile bir dizi programlar kapsamında Bayramiç’te ziyaretler gerçekleştirdi.Kaymakamlığımızı ziyaret ederek ilçemizde yapılan ve yapılmakta olan yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Ardından geçtiğimiz günlerde coğrafi işaret tescili sertifikasını alan, marka ürünümüz Bayramiç Tahin Helvası üreticilerimizden Tatlan Helva’yı ziyaret ederek işlerinde hayırlı kazançlar diledik. Bayramiç Tahin Helvası’nın hem iç pazarda hem de dış pazarda bilinirliğinin artması şehrimizin ekonomisine katma değer sunacak. Programımızın devamında AK Parti Bayramiç İlçe Başkanlığımızı ziyaret ederek teşkilatımızla 2023 yolundaki çalışmalarımızı istişare ettik. Ardından hemşehrilerimizle buluşarak hasbihal ettik. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte bir yandan Gazi Meclis’te çalışmalarımız hızla devam ederken diğer yandan da memleketimize gelip sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz siyaseti millet için yapan, daima milletin emrinde ve yanında olan bir hareketin mensuplarıyız. Bu bilinçle Çanakkale’mizin tüm ilçe ve beldelerine hizmetlerin ve yatırımların gelmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.