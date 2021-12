Yeri Geldikçe- CADDELERE SOKAKLARA İSİM VERME İŞİ- Recep YÜZÜAK

Gelibolu’da sokak ve cadde isimleri ciddi olarak Cumhuriyetten sonra başlamıştır.Cumhuriyet öncesi Gelibolu’da elliden fazla mahalle adının bulunduğunu görünce, yaptığımız araştırma sonu bu isimlerin tamamen semtlerin bir mahalle gibi adlandırılmasından kaynaklandığını görüyoruz.

Gelibolu’nun nüfusunun Birinci Dünya Savaşı öncesinde ulaştığı rakkam buradaki deniz birliklerinin nüfusunun içinde olduğu.(Kaptan Paşalık, Donanma Komutanlığı mevcutları gibi)

Osmanlı Belgeleri incelendiğinde şehir içinde ilk nüfus hareketinin Barbaros’un Kaptan Paşalığı (Deniz Kuvvetleri ve Donanma Komutanlığı’nı) İstanbul’a almasıyla yaşanmıştır.

Bu zamana kadar olan Gelibolu Midilli’den Girit’e kadar Ege’deki adalarında nüfuslarının dahil olduğu bir eyalet merkezidir.

Yine Osmanlı Belgelerinde nüfus hareketleriyle ilgili belgeleri incelediğimizde İstanbul, Bursa, Edirne gibi Osmanlı’ya başkentlik yapmış bu şehirlerin nüfuslarından sonra Ege Adalarını da içine alan seksen binlerin üzerinde bir Gelibolu nüfusu görürüz.

Sakız Adası müdafaası ve Sakız’ın fethi ile ilgili Osmanlı Belgelerini okuduğumuzda ise, Sakız’a en çok yardım eden İzmir Bölgesi’nden sonra Gelibolu eyaleti olduğunu görüyoruz.

Gelibolu’da mahalle adlarının da, sokak adlarının da o gün bu şehirde yaşayan alimlerin, ulemanın ve bu şehirden çıkan büyük denizcilerin adları başta olmak üzere 1400’lü yıllardan itibaren Karasioğulları ve diğer beyliklerden Gelibolu’ya gelen liderlerin isimlerinden de oluştuğunu görürüz.

Hoca Hamza Efendi, Aleaddin Kalfa, Mehmed-i Bican Efendi, Gazi Süleyman Paşa, Kemal Reis, Namık Kemal, Kaptan Paşa , Ali Baba, Şalvarlıoğlu gibi ulema ve önemli denizcilerin isimlerinin yanı sıra şehirde yapılan mesleklerin yer aldıkları işlere göre de isimlerndirilmiştir.Örneğin Semerciler Bayırı, Kazancılar Caddesi, Eski Çeki dibi, Değirmenler, Karaman, Liman, Tersane , Taşçılar Caddesi gibi yine İbni Adil, Has Ahmet, Sarıca Paşa isimlerine de rastlayabiliyoruz.

Cumhuriyet öncesinin isimlerine Cumhuriyetten sonra Cumhuriyet Caddesi, Hakimiyet- i Milliye Caddesi, Kore Kahramanlar Caddesi, Ordu evi Caddesi, Keşan Caddesi, Eceabat Caddesi gibi yeni isimler eklenmiştir.

1985 yılında o günkü belediye başkanı merhum Turan Mildon birgün beni belediyeye davet ederek;

“ Ağabey, Gelibolu’da yüzden fazla sokak, cadde, meydanın adı yok.Yeni yeni sokaklar da açacağız. Biz bunlara ne ad koyacağız.?

Sen bu işleri en iyi halledersin ne olur bu boşlukta bulunan yerlere bize en az yüz, yüz elli tane isim bul” dedi.

Önce şaşırdım.! Sonra kardeşim, siz on beş kişi meclis üyesi otuz-kırk ta memurun var bu işi beceremediniz mi? desemde ihale üzerimize kaldı.Öncelikle önüme konulan plan, projeye göre 35 sene evvelinin planına göre açılmış ve açılacak cadde ve sokakların isimsiz olduğunu gördüm.Yaptığım bir haftalık çalışma sonrasında Gelibolu’nun değerleri olarak bu güne kadar tanınmamış kişiler başta olmak üzere onlardan bir yirmi, otuz isim tespit ettim daha sonra Osmanlı döneminde, Birinci Dünya Savaşlarında (Gelibolu Savaşlarında) değerli komutanlarımızın, kahraman askerlerimizden olağanüstü başarılar göstermiş Mehmetçiklerimizin isimlerinden de bir otuz -kırk hazırladık.Bir yetmiş, seksen tane de çiçek isimlerinden liste yaparak kendilerine sundum ve bugün birçok Gelibolulunun hala kimin ismi bu diye sorguladığı Mustafa Ali’den, Çanakkale Savaşları kahramanlarına kadar birçok ismi Gelibolu’ya kazandırdık.

Şimdi Belediye Meclis Üyesi Recep Omaç 2021 yılı son meclis toplantısında meclise bir önerge vererek iki belediye başkanı ile Gelibolu’ya büyük katkılar sağlayan Merhum Mehmet Aksoy’un isimlerinin verilmesini önermiş.

Ben bunu 1985 ‘te de, 1989’da da 94’te de 2005’te de hatta son olarak 2015’te de yazdım.Şöyle veya böyle bu memlekete hizmet eden olağanüstü işler başaran kişilerin adları ile belediye başkanlarının isimlerinin verilmesinin doğru olacağını önerdim.Bizi sallayan olmadı.

Bugün ciddi biçimde oturulup yeni isimlerin seçilmesi ve mutlaka yeni açılacak olan cadde ve sokaklara o isimlerin verilmesi belki çok doğru ve yerinde olacaktır.Gelibolu’da elbette belediye başkanlarının adları verilmelidir, Gelibolu’dan yetişmiş ve Gelibolu’ya aralıksız kırk yıl, elli yıl hizmet vermiş insanların adları yaşatılmalıdır.Bu şehire 45 yıl doktorluk yapan Hüseyin Eren’in hakkını nasıl ödeyebilirsiniz.? Demokrat Partili olduğu için mi vermiyorsunuz hangi kapıyı açmamıştır? Hayatı boyunca gece, gündüz demeden kapısına getirilen taksiye bir kez olsun binmeyen Gazi Süleyman Paşa Okulu yanındaki evinden koşarak Üç Köprülere kadar giden Hüseyin Eren gibi bir doktor geldi mi bu Gelibolu’ya.? ya da 1950’den 1990’lara kadar Çapa Tıp Fakültesi’nde , Buraba Hastanesi’nde yüzlerce Gelibolulu kadını rahim kanseri ameliyatı yaparak, beş kuruş para almadan sağlığına kavuşturan bir Halil Derman geldimi .?

Bugün adeta ondan nöbeti devralmış gibi her yıl en az sekiz, on Gelibolulu (köyünden, merkezden) kadın hastalığı ameliyatları yapan, rahim kanseri uzmanı bir Füsun Varol çıktı mı.? Neyse fazla sinirlenmek istemiyorum çok söz var söylenecek bu konuda ama hiç birşey bilmedikleri halde çok şey bilmiş gibi gözüken ve bizi yöneten, yönetmeye talip olan belediye meclis üyelerimiz çok daha iyi bilirler değil mi.? Bu günlükte bu kadar kapatmak istiyorum yüzlerce boş sokak, yüzlerce boş cadde var hiçbir şey bulamazsanız içinizde dedeleri şehit olanlar varsa onların adını bari yazında bir iş yapmış olursunuz.Kalın sağlıcakla..