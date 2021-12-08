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Kontrole Giden Şantiye Şefi İnşaattan Düşüp Yaralandı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizde bir inşaatta şantiye şefi olarak çalışan kişi, kontrole gittiği binadan düşerek yaralandı.Yazıcızade Mahallesi’nde devam eden bir inşaatta şantiye şefi olarak çalışan O.B, kontrol için binaya giderek incelemelerde bulundu.
O.B, kalaslarla kurulan köprünün üzerinde dengesini yitirince 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Sağlık ekiplerince Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının vücudunda kırıklar olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Haber: Caner AKŞİT

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