Gelibolu Bolayır Köyü’nde 128 m² tribleks ev icradan satılıktır

T.C.GELİBOLUİCRA DAİRESİ 2021/180 TLMT.dosya numaralı 128 m² tribleks ev icradan 178.656,00 TL’ye satılıktır.
128 m² tribleks evin özellikleri : Çanakkale ili, Gelibolu ilçesi, Bolayır Köyü, Güvenbayırı mevkii 9790 parsel, 22 nolu bağımsız bölüm sayılı tapuda ana taşınmaz arsa, bağımsız bölüm Mesken-Tribleks niteliğinde kayıtlı, ana taşınmaz yüzölçümü, 3.218,54 m² bağımsız bölüme düşen arsa miktarı yüzölçümü 128,74 m², zemin – 1 ve 2. katlardan oluşan yapının ise ön ve arka teraslar dahil brüt yaklaşık yüzölçümü 110 m² dir. Taşınmaz üzerinde kat irtifakı kurulduğu, bitişik nizam 3 katlı tirbleks yapının orta kısmının zemin- 1 ve 2. katlarının 22 nolu bağımsız bölüme ait olduğu, yapının keşif tarihi itibariyle kaba inşaatının tamamlanmış, tuğla duvarlarının örülmüş sıvalarının yapılmış olduğu ancak döşeme kaplaması ile kapı pencere doğramalarının tamamlanmamış olması elektrik ve mekanik tesisatlarının da tamamlanmamış olması nedeniyle tamamlanma yüzdesinin %85 civarında olduğu, zemin1 ve 2 katlardan oluşan yapının ön ve arka teraslar dahil brüt yaklaşık 110 m² olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Bolayır Köyü Güven Bayırı Mevkii 9790 Parsel 22 Nolu Bağımsız Bölüm
Yüzölçümü : 3.218,54 m2
Arsa Payı : 2/50
İmar Durumu : Taşınmaz Bakanlar Kurulunun 2010/1089 sayılı kararı doğrultusunda Saros Körfezi Özel Çevre Koruma Bölgesinde kaldığı ayrıca Bolayır Köyü 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planında Geilşme Konut Alanı kullanımında kaldığı görülmektedir. Taşınmazın bulunduğu B-2 kullanımında Taks:0,20 Kaks; 0,60 ayrık nizam 3 katlı konut alanı kullanımındadır. Taşınmazın bulunduğu B-2 işaretli konut alanlarında minumum parsel büyüklüğü 1000 m² , ön bahçe mesafesi 5 metre, yan bahçe mesafesi 3 metre olmak üzere yükseklik en çok 9,50 metre yapılar önerilmiştir. Parselin yapılaşabilmesi için İmar Kanununun 18. madde uygulaması yapılması gerekmekte olup, terkleri yapılmalıdır.
Kıymeti : 178.656,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : 06/02/2007 tarihli Bakanlar kurulu kararına istinaden yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılamaz. Sınırlı ve ayni hak tesis edilemez. beyanı , Çanakklale Kadastro Müdürlüğünün 3402 S.K. 22. maddesi kapsamında, Kadastro güncelleme çalışmalarına tabidir. beyanı03/06/1992 ve 21/08/1996 tarihli TEK lehine irtifak hakkı şerhleri mevcuttur. Tapu kaydındaki gibidir. Dosyasında mevcuttur.
1. Satış Günü : 14/02/2022 günü 10:30 – 10:35 arası
2. Satış Günü : 14/03/2022 günü 10:30 – 10:35 arası
Satış Yeri : GELİBOLU ADLİYESİ GİRİŞ KAT İHALE SALONU
ihaleye ait ayrıntılı bilgiye;
ilan.gov.tr/ilan/898524/emlak/konut/canakkale-gelibolu-bolayir-koyunde-128-m²-tribleks-ev-icradan-satiliktir
linkinden ulaşabilirsiniz.