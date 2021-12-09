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CHPLİ BELEDİYE BAŞKANLARI İMAMOĞLU İLE YEMEKTE BİRARAYA GELDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Başkan Özacar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ve Çanakkale’nin CHP’li Belediye Başkanları olarak katıldığı İBB ve iştiraklerinin; kültür, spor, tarım, park ve bahçeler, çevre ve enerji, teknoloji, şehircilik ve alt yapı konularındaki bilgi ve deneyimlerinin paylaşıldığı toplantılara katıldı. Toplantı sonrası İBB Başkanı Ekremİmamoğlu ile birlikte akşam yemeğinde bir araya geldi.
.İBB ve iştiraklerinin bilgi, beceri ve deneyimlerinin paylaşıldığı buluşmada, birlikte üretilebilecek projelerin yanı sıra güç birliği yapmak ve çeşitli konularda ortaklaşmak üzere istişareler gerçekleştirildi. Buluşma sonunda Başkan Özacar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibine konukseverlikleri için teşekkürlerini iletti.Haber: Caner AKŞİT

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