Kaymakam Abacı Güneyli Köyü’nü Ziyaret Etti

Kaymakam Bekir Abacı her ay yaptığı rutin köy ziyaretleri kapsamında dün Güneyli Köyü’ndeki vatandaşlara ziyarette bulundu.

Kaymakam Abacı Güneyli Köyü ‘ndeki sahil yolu çalışmaları hakkında incelemelerde bulunurken, köy kahvesinde oturup, vatandaşların sıkıntılarını ve sorunlarını dinledi.

Güneyli Köyü Muhtarı Cahit Kayışoğlu’ndan Güneyli Köyü sahil yolu hakkında bilgi aldıktan sonra köyden ayrıldı. Haber: Seda LİMAN ZENGİN