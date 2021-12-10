Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri ve İmam Hatip Lisesi Yöneticileri 1.Dönem Toplantısı Gerçekleştirdi

Din Kültürü Öğretmenleri Gelişimi (DÖGEP) ve Yönetici Gelişimi (YÖGEP) programı kapsamında ilçemiz Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleriyle, İmam Hatip lİsesi yöneticileriyle 1.Dönem toplantısı gerçekleştirildi. Din Kültürü Öğretmenleriyle” uzaktan eğitim sürecinde öğretmen ve velilerle işbirliği,öğrenci motivasyonu” konusu işlendi. Yöneticilerle ise “Liderlik Kuramları,Temel Yönetici rolleri,becerileri ve yönetim tarzları, çağdaş liderlik uygulamaları ,etkili yönetim ve vizyoner liderlik, okula dayalı yönetim ve kendini yöneten okul” kavramları ele alındı.Haber: Seda LİMAN ZENGİN