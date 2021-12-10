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GELİBOLU ÜLKÜ OCAKLARINDA YENİ BİRİM ATAMALARI GERÇEKLEŞTİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Ülkü Ocakları Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren çeşitli birimlere Ocak Başkanlığından atama ve görevlendirmeler yapıldı.
Gelibolu Ülkü Ocakları sosyal medyada yaptığı paylaşımda;
“Ülkü Ocakları Gelibolu İlçe Başkanlığı Başkan Vekilliği görevine Fatih Cabaş, Sosyal Faaliyetlerden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı görevine Yunus Emre İsaoğlu, Basın Birim Başkanlığı görevine Oğuzhan Uğurlu atanmıştır. Yüce Allah (c.c) utandırmasın.” İfadelerine yer verdi.
Haber: Hilal GEZER

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